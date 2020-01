| Confira fotos de como foi o domingo em Capão da Canoa

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2020

Domingo foi de sol em Capão da Canoa. (Foto: O Sul)

O ano de 2020 começou, e já tivemos agora, o primeiro final de semana do ano. O sábado foi de tempo fechado no litoral norte gaúcho, em alguns horários do dia, com chuva. Os veranistas aproveitaram para caminhar na areia, e poucos tiveram coragem de entrar no mar. Outros optaram por dar uma volta no centro de Capão da Canoa, já que o dia não estava propício para água.

Já o domingo foi diferente, amanheceu com sol e muitas pessoas aproveitaram para ir à praia, fazer um churrasco, tomar uma cervejinha, entrar no mar e jogar bola.

Confira fotos deste domingo (05):

