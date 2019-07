Confira histórico de confrontos entre Brasil e Argentina, rivais desta noite

*Por Bárbara Macedo

Hoje (29) é dia da Seleção Brasileira encontrar a eterna rival, Argentina, na semifinal da Copa América no estádio Mineirão. Considerando que dia de clássico sempre remete a nostalgia e a nossa Seleção tem levado a melhor na disputa, preparamos um especial sobre esse embate centenário!

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Seleção Canarinha já enfrentou os hermanos em 104 partidas. Foram 42 vitórias brasileiras e 37 argentinas, além de 25 empates. Quando se fala em bola na rede, o Brasil marcou 163 gols e sofreu 160. Nas últimas cinco partidas, são três vitórias verde-amarelas contra apenas uma do país vizinho. Um empate foi contabilizado. E tem mais: no último encontro com o time de Lionel Messi, a equipe do Brasil teve atuação de luxo e emplacou 3×0 em cima dos argentinos!

Pelé x Maradona

De um lado o maior craque do futebol brasileiro, de outro o maior craque do futebol argentino: Diego Maradona e Pelé também carregam uma rivalidade ao longo da história. Entretanto, o hermano não deve ter boas recordações do brasileiros. Nas partidas em que enfrentou nossa Seleção, Maradona marcou apenas uma vez – no Mundialito de 1981, no Uruguai – e tem como retrospecto uma vitória, dois empates e três derrotas. Em Copas do Mundo, apenas uma vitória, eliminando o Brasil em 1990, e uma derrota, sendo expulso, em 1982.

Já Pelé jogou na era em que as duas nações se enfrentavam com mais frequência. Em 10 jogos contra a Argentina, o “Rei do Futebol” marcou 8 vezes, incluindo um “hat trick” na vitória por 5 a 2 na Copa Roca, em 1963, quando o camisa dez tinha apenas 16 anos. Contudo, Pelé não conseguiu ajudar o Brasil a abrir vantagem nos confrontos diretos: ao todo, foram quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas contra os hermanos. Ao contrário de Maradona, Pelé nunca enfrentou os rivais em uma Copa do Mundo.

Copa América

São doze anos desde o último confronto das duas seleções pela Copa América. Brasil e Argentina estiveram em campo pela competição na final de 2007, em Maracaibo. E deu verde e amarelo! O Brasil venceu por incontestáveis 3×0 e levantou a taça. Em 2004, nossa Seleção também foi superior contra os argentinos em outra final da competição. Nos pênaltis a Seleção Canarinha foi superior e ergueu o caneco outra vez. Histórico bom, hein?

Mesmo assim, ao longo dos 103 anos de Copa América, são os hermanos que levam a melhor: a Argentina tem ao todo 14 títulos, contra apenas oito brasileiros. Além disso, em 32 clássicos entre as seleções, os argentinos venceram 15, enquanto a equipe brasileira conquistou somente nove vitórias. Em gols, são 38 do Brasil contra 52 da Argentina.

Reencontro com o Mineirão

Além disso essa noite marca um reencontro do time brasileiro com o estádio Mineirão. Na última vez que as duas seleções se encontraram na América do Sul, foi neste estádio, em 2016. Na ocasião, a equipe conquistou a vitória por 3×0 pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2018. Os gols foram marcados por Philippe Coutinho, Neymar e Paulinho e o time já era comandado por Tite. O resultado serviu para tirar um pouco a “fama” do estádio, que foi palco da fatídica derrota para a Alemanha por 7×1 na Copa de 2014.

Retrospecto entre Brasil e Argentina no Mineirão

Amistoso (1968): Brasil 3 x 2 Argentina

Copa América (1975): Brasil 2 x 1 Argentina

Eliminatórias (2004): Brasil 3 x 1 Argentina

Eliminatórias (2008): Brasil 0 x 0 Argentina

Eliminatórias (2016): Brasil 3 x 0 Argentina

