Confira motivos para contratar um arquiteto e entenda por que ele pode fazer toda a diferença na construção e decoração da sua casa

Sentir-se bem dentro da própria casa é fundamental e, por isso, é importante saber que para seu lar ser espaçoso, acolhedor e único, é preciso também ter planejamento. O arquiteto acaba tendo um papel fundamental nessa busca, já que o seu suporte profissional pode fazer toda a diferença no resultado final de um projeto, não gerando retrabalhos e incomodações desnecessárias.

O premiado arquiteto Dall’Agnol R. Junior, que tem escritório na capital gaúcha, destaca alguns motivos da importância de contar com a orientação de um profissional. Confira.

Trabalho personalizado.

Vale ressaltar que é possível encontrar o profissional de arquitetura ideal para cada necessidade e para cada bolso. Segundo Dall’Agnol, é possível contratar um arquiteto para atuar em uma simples reforma de um único cômodo de uma residência, por exemplo, como também existe no mercado profissionais para atender uma grande obra com um replanejamento de toda a residência, dando ênfase a uma decoração mais extravagante. O trabalho de um arquiteto começa com uma reunião inicial para que se conheça o programa de necessidades do novo projeto, bem como o estilo de vida dos clientes e suas maiores aspirações. Em seguida, calcula-se o valor do projeto.

Adequado ao perfil do cliente.

Aprovado o orçamento, é feita uma nova reunião para se aprofundar a coleta de dados para que a realização do anteprojeto fique o mais certeira possível, totalmente adequada ao perfil dos clientes. Após, realiza-se os ajustes (caso façam-se necessários) e parte-se para o plano de execução da obra e dos projetos complementares, como plantas de piso, gesso, iluminação, elétrica, hidráulica, ar-condicionado e de automação, caso seja da vontade dos clientes, explica Dall’Agnol.

Detalhamento.

No escritório de Dall’Agnol, ainda faz parte do orçamento aprovado o detalhamento de todo o mobiliário sob medida e a especificação de todo o mobiliário solto, bem como a discriminação de todos os elementos que irão compor o projeto, como objetos, cortinas, tapetes, vegetação decorativa e adornos em geral.

Satisfação dos clientes ao final de cada projeto.

De acordo com Dall’Agnol, o lado mais bonito de todo esse trabalho é ver a satisfação dos clientes ao final de cada projeto. “Essa é a parte mais poética do meu trabalho. Como resposta vinda dos clientes, sinto genuinamente mudanças acontecerem em suas vidas. Com o novo lar, belo, organizado e totalmente interpretado para a sua realidade, eles passam a internamente se organizar melhor, tornando-se pessoas melhores. A otimização da práxis cotidiana, que é o resultado do trabalho, propicia isso, gerando também um maior tempo livre para si ou sua família.”

Comentários