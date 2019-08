Confira novas imagens do Titanic em deterioração no fundo do mar

Novos vídeos e fotografias feitas por câmeras adaptadas mostram o Titanic deteriorado pela ação de bactérias no fundo do Oceano Atlântico, a cerca de 645 quilômetros da costa de Newfoundland, no Canadá. As primeiras imagens com resolução 4K do naufrágio foram capturadas no início deste mês, durante uma expedição do primeiro submarino tripulado no local em 14 anos. As fotos captadas irão integrar um documentário da Atlantic Productions.

O responsável pelas novas imagens é o explorador Victor Vescovo, que lidera uma missão ao fundo de cinco mares. Ele construiu um veículo submersível ao longo de mais de três anos específico para tarefas como essa. Vescovo disse que o time fez cinco mergulhos até o ponto onde estão os destroços no começo de agosto. “É grande. É um naufrágio grande. Eu não estava completamente preparado para o tamanho. E daí apareceu no sonar, era realmente notável”, disse o explorador.

Embaixo da água, o time fez mensurações com luz. Essa informação será usada para construir modelos 3D para plataformas de realidade virtual. As imagens também podem ajudar cientistas a preverem como os destroços vão se deteriorar. “O momento mais fantástico foi quando eu estava ao lado do Titanic; as luzes fortes do submersível refletiram-se em um portal, era como se o barco estivesse piscando para mim”, disse Verscovo.

De acordo com a Atlantic Productions, o sal e as bactérias têm sido responsáveis pela deterioração do navio. Aliás, Parks Stephenson, historiador do Titanic, classificou o nível de deterioração como “chocante”.

As imagens obtidas pela BBC evidenciam a emblemática proa do navio (onde, no filme, Jack diz a célebre frase “I’m the king of the world”, “Sou o rei do mundo” em português) já enferrujada, assim como algumas partes do convés naufragado.

The Triton 36,000/2 has completed the first human occupied submersible dives on RMS Titanic in 14 years! https://t.co/arch0Xkah8 — Triton Submarines (@TritonSubs) August 21, 2019

