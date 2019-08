Confira o caminho de Inter e Grêmio até as finais da Copa do Brasil e da Libertadores

*Por Barbara Macedo.

A dupla Gre-Nal surpreendeu e está viva em duas grandes competições da América Latina! Após vencer o Palmeiras pela Copa do Brasil e o Nacional pela Libertadores, o Inter garantiu sua classificação para a semi e para as quartas de final, respectivamente. Já o Grêmio superou o Bahia na competição nacional e o Libertad no torneio sul-americano. Agora, os dois times gaúchos já têm os confrontos definidos para as próximas fases em busca do título.

E pode vir Gre-Nal por aí! Caso Inter e Grêmio vençam seus adversários, os times podem se encontrar nas próxima fases dos dois torneios, sendo uma final, na Copa do Brasil e uma semifinal, na Libertadores.

Copa do Brasil

Internacional

Com uma derrota por 1×0 para o Palmeiras em São Paulo, o Inter foi com força máxima para o jogo de volta no Estádio Beira-Rio, onde venceu o time paulista nos pênaltis e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. E quando se trata de confronto em casa, o colorado é o melhor mandante. Na competição, o clube ainda não perdeu nenhuma partida em Porto Alegre. Agora, a equipe do técnico Odair Hellmann encara o Cruzeiro na próxima fase.

Em um retrospecto de mata-matas com o clube mineiro, o colorado tem ampla vantagem. Ao todo, foram sete confrontos, sendo cinco vitórias do Inter contra apenas uma da Raposa. Agora, o Cruzeiro busca chegar a final da Copa do Brasil para defender seu título e buscar o heptacampeonato. Já o Inter vai em busca de seu segundo título na competição.

O jogo de ida está marcado para a próxima quarta-feira (7), às 21h30, no estádio Mineirão. Já a partida de volta, no Beira-Rio, acontece no dia 4 de setembro às 21h30. O vencedor pega Grêmio ou Athlético.

Grêmio

Um empate em plena Arena do Grêmio causou preocupação na torcida tricolor. Mas no jogo de volta na Arena Fonte Nova, o time gaúcho venceu o Bahia por 1 a 0 com gol de Alisson e se classificou para a semifinal. O time do técnico Renato Portaluppi busca agora chegar a final da competição em cima do Athlético Paranaense.

Ao todo, os dois time se enfrentaram 69 vezes, com 32 vitórias do Grêmio, 21 empates e 16 derrotas. Na Copa do Brasil, o tricolor também leva a vantagem. Em oito jogos, são quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. O primeiro jogo acontece no próximo dia 14 na Arena do Grêmio, às 21h30. A partida volta é na Arena da Baixada, no dia 4 de setembro às 19h30. O vencedor pega Inter ou Cruzeiro.

Libertadores

Na edição desse ano, um clube brasileiro já têm vaga garantida na final da Libertadores. Fato acontece pois em um dos lados do chaveamento todos os times disputando as quartas de final são brasileiros.

Internacional

A Copa Libertadores da América é um sonho para a torcida colorada, que não assistia à um jogo da competição desde 2015, quando o Inter foi eliminado na semifinal da competição pelo clube Tigres, do México, com o fatídico gol contra do lateral Geferson. Agora, a equipe faz uma das melhores campanhas e busca o terceiro título. Neste ano, a equipe de Odair ainda não perdeu no torneiro. São quatro vitórias e dois empates na fase de grupos se classificando como líder isolado e fechando como terceira melhor campanha dos grupos. No início dos mata-matas, o colorado venceu as duas partidas contra o Nacional do Uruguai, time que formou um dos principais atacantes do clube, o camisa 7 Nico Lopez.

Agora, a competição promete esquentar. O clube gaúcho enfrenta o Flamengo após dez anos do último confronto por mata-mata. A disputa marca também o reencontro do centrovante Paolo Guerrero com sua antiga equipe. O peruano vai buscar fazer valer a “Lei do Ex” em cima do time carioca.

As datas das partidas ainda devem ser confirmadas pela Conmebol, mas estão previstas para ocorrer nos dias 20, 21 ou 22 e 28 ou 29 de agosto com o jogo de ida no Maracanã e o de volta no Beira-Rio.

Grêmio

Um dos times mais copeiros do Brasil busca seu quarto título na competição. Após a última conquista em 2016, o clube busca retomar a soberania depois de uma frustrante eliminação em 2017 na semifinal contra o River Plate, onde o zagueiro Bressan acabou cometendo uma falta que resultou em pênalti para o adversário.

Com dois gols de André, o centroavante tricolor contestado pela torcida, a equipe de Renato venceu o Libertad com um agregado de 5 a 0 e vai a mais uma semifinal da Libertadores contra o Palmeiras. Na história do torneio, o Grêmio já emplacou 100 vitórias, sendo o clube brasileiro com mais triunfos no continente. Agora, a equipe gaúcha revive um confronto histórico: Palmeiras do técnico Felipão. Quando se trata de mata-mata, os dois times estão equilibrados. Em 11 partidas, são seis classificações do Grêmio contra cinco do Verdão.

A partida de ida, na Arena do Grêmio, será no dia 20, 21 ou 22 de agosto. A volta, em São Paulo, na semana seguinte, dia 27, 28 ou 29

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas.

Deixe seu comentário: