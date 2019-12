Inter Confira o caminho do Inter na pré-Libertadores

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

Caso avance na fase prévia, o colorado estará na mesma chave que o Grêmio na fase de grupos Foto: (Divulgação/Conmebol) Foto: (Divulgação/Conmebol)

O Inter conheceu seu caminho na pré-Libertadores 2020. O sorteio da próxima edição do torneio foi realizado, nesta terça-feira (17), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O clube já está classificado para a segunda fase preliminar e decidirá a vaga para a fase de grupos em casa.

O adversário da estreia

O colorado pegará o quarto representante do Chile, que só será conhecido em 24 de janeiro de 2020 e poderá ser Universidad de Chile ou Unión Española. A fase de pré-Libertadores tem previsão de iniciar na primeira semana de fevereiro. Ainda não foram divulgadas as datas dos confrontos.

3ª fase

Caso consiga a classificação, o time comandado por Eduardo Coudet ainda enfrentará o vencedor do confronto entre Macará, do Equador, e Tolima, da Colômbia.

Grenal na fase de grupos?

Caso avance para a fase de grupos, o Inter entrará no grupo E, que tem o rival, Grêmio, como cabeça de chave, além de Universidad Católica, do Chile, e América de Cali, da Colômbia. E, assim, haverá clássico Grenal durante a disputa pela classificação para as oitavas.

A definição dos grupos da Libertadores

Definição da pré-Libertadores

* Por supervisão de: Marjana Vargas

