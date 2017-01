Confira o gabarito do primeiro dia do vestibular da Ufrgs

Já está disponível o gabarito das provas do vestibular de 2017 da Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), realizadas neste domingo, primeiro dia do concurso. As questões envolveram as disciplinas de física, literatura e língua estrangeira. Ao todo, cerca de 33,5 mil candidatos se inscreveram para 4 mil vagas na instituição.

Na manhã desta segunda-feira, é a vez da redação e da prova de língua portuguesa. Na terça-feira, ganham espaço biologia, química e geografia, ao passo que na quarta-feira o vestibular encerra esta edição com história e matemática. O listão deve ser anunciado até o dia 21.

Física

01 C

02 A

03 B

04 B

05 A

06 C

07 E

08 B

09 E

10 A

11 D

12 A

13 E

14 B

15 D

16 A

17 B

18 C

19 C

20 D

21 A

22 D

23 E

24 E

25 D

Literatura

26 D

27 E

28 C

29 A

30 C

31 D

32 C

33 B

34 A

35 B

36 E

37 A

38 D

39 C

40 D

41 A

42 E

43 A

44 E

45 C

46 D

47 B

48 E

49 C

50 B

Inglês

51 C

52 E

53 E

54 A

55 C

56 C

57 B

58 C

59 B

60 D

61 B

62 B

63 D

64 B

65 A

66 E

67 C

68 B

69 A

70 D

71 C

72 E

73 B

74 A

75 D

Espanhol

51 C

52 A

53 E

54 B

55 D

56 D

57 B

58 A

59 E

60 C

61 B

62 D

63 B

64 D

65 E

66 C

67 A

68 C

69 D

70 A

71 D

72 E

73 B

74 A

75 E

Italiano

51 E

52 C

53 B

54 D

55 E

56 A

57 D

58 C

59 A

60 A

61 C

62 E

63 D

64 B

65 B

66 A

67 A

68 B

69 E

70 B

71 E

72 C

73 D

74 B

75 C

Francês

51 B

52 C

53 D

54 A

55 B

56 E

57 D

58 C

59 E

60 B

61 D

62 B

63 A

64 D

65 E

66 B

67 E

68 C

69 E

70 C

71 A

72 D

73 A

74 C

75 C

Alemão

51 A

52 D

53 B

54 A

55 A

56 C

57 D

58 D

59 E

60 B

61 E

62 E

63 A

64 C

65 B

66 B

67 E

68 C

69 A

70 D

71 B

72 E

73 C

74 A

75 C

