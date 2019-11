Confira o trânsito e o transporte para Grêmio x Flamengo no domingo na Arena

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) preparou esquema de trânsito e transporte para Grêmio x Flamengo neste domingo (17), na Arena, às 16h, válido pelo Campeonato Brasileiro. A abertura dos portões ocorre às 14h, com previsão de aproximadamente 35 mil torcedores.

A Linha Especial Futebol circulará com dez ônibus para atender os torcedores do Grêmio, saindo do Largo Glênio Peres, ao lado do Mercado Público, a partir das 14h. O serviço de táxi será reforçado, com ponto de embarque e desembarque embaixo do viaduto da BR-448. Na saída do jogo, além dos ônibus da Linha Especial Futebol, serão disponibilizados para o público sete ônibus articulados da Carris.

Após o jogo, estarão à disposição dos torcedores 23 lotações, posicionados na avenida Padre Leopoldo Brentano, junto ao viaduto da BR-448. Outra opção de transporte é o Trensurb. Os torcedores que utilizarem a linha deverão desembarcar na estação Anchieta, cerca de 1,5 quilômetro da Arena, aproximadamente dez minutos de caminhada até o estádio.

Bloqueio de trânsito

Quem optar por ir de carro ao estádio precisa ficar atento às possíveis mudanças: a chegada à Arena pela alça de acesso à BR-448 (Rodovia do Parque) poderá sofrer bloqueio três horas antes do jogo, de acordo com monitoramento local. Esse horário pode até ser antecipado para maior segurança dos torcedores, com monitoramento dos agentes da EPTC e BM (Brigada Militar).

A avenida Voluntários da Pátria poderá ter sentido único em direção ao Centro após o jogo, entre a rua Adelino Machado de Souza e a rua São Jorge, de acordo com monitoramento dos agentes da EPTC. Os veículos em circulação pela A.J. Renner devem acessar a avenida Gilberto Lehnen para o estacionamento no E2, ou a rua Airton Ferreira da Silva para os demais estacionamentos.

Depois do jogo, quem estacionar no E1, com saída pelos portões 3, 4 e 5, e no E2 será direcionado obrigatoriamente para a BR-448, sentido Porto Alegre-Canoas, com possibilidade de retorno na Prainha de Paquetá – o deslocamento é de cerca de 4,5 quilômetros. Quem estacionar no E1, com saída pelos portões 1 e 2, será direcionado para a avenida Voluntários da Pátria.