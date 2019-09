Confira o visual de Angelina Jolie para o novo filme da Marvel

As movimentações no set de filmagens do novo filme da Marvel já estão começando. Chamado Os Eternos, o longa conta com Angelina Jolie, Richard Madden e Kit Harington no elenco. Angelina foi vista no set com uma peruca loira, vestido branco e dentro de um rio.

A atriz, que vive a deusa Thena, ficou bem diferente! Em fotos, também é possível conferir Gemma Chan e Barry Keoghan como Sersi e Druig, respectivamente.

Além de Jolie, temos Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite) e Don Lee (Gilgamesh) no elenco.

Os Eternos mostrará um grupo de heróis criados pelos Celestiais, abordando os primórdios do universo. Dirigido por Chloe Zao, o filme estreia no dia 6 de novembro de 2020.

Angelina Jolie pictured on set of Marvel’s Eternals (1/2) pic.twitter.com/l0Ca2pqT7p — Let’s Talk Eternals! (@eternalsupdates) September 20, 2019

Deixe seu comentário: