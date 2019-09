Confira os alimentos que podem auxiliar a acelerar o metabolismo

Os alimentos que aceleram o metabolismo e desintoxicam o organismo, são principalmente os ricos em cafeína, como café e chá verde, ou os temperos como a canela e apimenta, pois são ricos em substâncias que aceleraram o metabolismo, como catequinas e capsaicinas.

Assim, quando utilizados juntamente com uma alimentação saudável e com a prática frequente de atividade física, eles ajudam a aumentar a perda de peso e a melhorar o funcionamento do organismo.

1. Pimenta vermelha

A pimenta vermelha é rica em capsaicina, uma substância com propriedade antioxidantes e anti-inflamatórias, que ajuda a aliviar a dor, prevenir câncer e acelerar o metabolismo.

Deve-se consumir cerca de 3 g de pimenta por dia, e quanto mais ardida, maior o seu teor em capsaicina, mas o seu consumo exagerado pode causar queimação na boca e no estômago.

2. Chá verde

O chá verde é rico em flavonoides e cafeína, substâncias que aumentam o metabolismo e favorece a queima de gordura. Além disso, ele tem efeito diurético, o que ajuda a eliminar a retenção de líquidos.

Para obter os seus efeitos, deve-se consumir de 4 a 5 xícaras por dia, evitando o seu consumo juntamente com as refeições principais, para que não atrapalhe a absorção de minerais da dieta, como ferro, zinco e cálcio. Veja todos os benefícios do chá verde.

3. Canela

Além de ter ação termogênica, a canela tem ação anti-inflamatória, antioxidante, melhora a digestão e ajuda a controlar a diabetes e o colesterol alto. Essa especiaria pode ser consumida na forma de chá ou pode-se adicionar 1 colher de chá em saladas de frutas, sucos, vitaminas e no leite.

4. Gengibre

Por conter os compostos 6-gingerol e 8-gingerol, o gengibre aumenta a produção de calor e de suor, o que ajuda no emagrecimento e na prevenção do ganho de peso.

Além disso, ele melhora a digestão e combate os gases intestinais, podendo ser consumido na forma de chá ou adicionado em sucos, vitaminas e saladas. Veja receitas com gengibre para emagrecer.

5. Guaraná

O guaraná ajuda a aumentar o metabolismo porque contém cafeína, e para emagrecer ele deve ser consumido de preferência juntamente com sucos ou chás que também ajudam na perda de peso, como chá de gengibre e sucos verde. Veja todos os benefícios do pó de guaraná.

A quantidade recomendada é de 1 a 2 colheres de chá de pó de guaraná por dia, evitando os eu consumo durante a noite, para evitar problemas de insônia.

6. Vinagre de maçã

O vinagre de maçã ajuda na perda de peso porque melhora a digestão, aumenta a saciedade, combate a retenção de líquidos e é ricos em antioxidantes que melhoram o funcionamento do organismo.

Para auxiliar na dieta, deve-se consumi de 1 a 2 colheres de chá do vinagre diluídas em um copo de água por dia, ou utilizá-lo como para temperar carnes e saladas.

7. Café

Por ser rico em cafeína, o café acelera o metabolismo e pode ser consumido ao longo do dia no café da manhã ou nos lanches. A quantidade recomendada é de até 5 xícaras de 150 ml por dia, lembrando de evitar o seu consumo em casos de gastrite, pressão alta ou insônia.

Também é importante lembrar que o ideal é que esses alimentos sejam prescritos por um nutricionista, pois seu consumo excessivo pode causar problemas como insônia e pressão alta.