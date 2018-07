Confira os confrontos, dias, horários e locais das quartas de final do Mundial

Classificada após derrotar o México por 2 a 0, a Seleção Brasileira volta a campo ainda nessa semana. O próximo jogo do Brasil no Mundial será na sexta-feira, às 15h, contra a Bélgica, que venceu de virada e de forma heroica o Japão por 3 a 2, também nesta segunda-feira (2).

O jogo das quartas de final será disputado no estádio em Kazan, onde o Brasil ainda não jogou, mas o local foi palco da partida em que a França derrotou a Argentina por 4 a 3, nas oitavas de final.

Caso avance nas quartas de final, o time de Tite pegará na semifinal o vencedor de Uruguai e França, que se enfrentam também na sexta-feira, às 11h, no estádio Níjni Novgorod. O Brasil chega nas quartas de final com um empate (1 x 1 com a Suíça) e três vitórias (2 x 0 Costa Rica, 2 x 0 Sérvia e 2 x 0 México).

No outro lado da chave, de onde sairá o outro finalista, estão Rússia, Croácia (já estão nas quartas de final), Suécia, Suíça, Colômbia e Inglaterra (ainda jogam pelas oitavas).

Jogos

– Sexta-feira (6), 11h, em Nijni Novogorod: Uruguai x França

– Sexta-feira (6), 15h, em Kazan: Brasil x Bélgica

– Sábado (7), 11h, em Samara: Suécia ou Suíça x Colômbia ou Inglaterra

– Sábado (7), 15h, em Sochi: Rússia x Croácia

Oitavas

O Mundial da Rússia chega ao 20º dia nesta terça-feira (3) com mais dois jogos válidos pelas oitavas de final. A Suécia terá duelo europeu equilibrado contra a Suíça, mas o destaque será a partida entre Inglaterra, do artilheiro Harry Kane, e a Colômbia, de James Rodríguez.

O duelo entre Suécia e Suíça será no Estádio São Petersburgo, a partir das 11h (de Brasília), com transmissão da TV Globo, Fox Sports e SporTV. Na primeira fase, os suecos surpreenderam terminando na ponta do Grupo F, deixando o México em segundo lugar e a favorita Alemanha pelo caminho, mesmo sem a participação de seu craque, Zlatan Ibrahimovic, que não foi convocado. A Suíça arrancou um empate contra o Brasil na estreia em 1 a 1, mas não conseguiu evitar que a seleção brasileira avançasse em primeiro lugar no Grupo E.

Fechando o dia, a Colômbia encara a Inglaterra na Arena Spartak, em Moscou, às 15h (de Brasília), com transmissão da TV Globo, Fox Sports e SporTV. Os colombianos superaram derrota na estreia para o Japão e avançaram em primeiro lugar no Grupo H, mesmo sem ter seu craque, James Rodríguez, na melhor forma física. O meia do Bayern de Munique é dúvida para o jogo após sentir desgaste muscular na panturrilha na última partida. Caso superem os ingleses, a seleção colombiana não terá nenhum campeão mundial pela frente até a final.

A Inglaterra é a única campeã mundial restante neste lado da chave e tenta superar os recentes fracassos nas últimas duas edições da Copa. Na fase de grupos, os ingleses ficaram no segundo lugar, com duas vitórias e uma derrota para a Bélgica. Os ingleses contam com uma nova geração, liderada pelo atacante Harry Kane, um dos artilheiros do Mundial com 5 gols em três jogos disputados.

