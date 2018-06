Confira os confrontos, os dias e os horários das oitavas de final do Campeonato Mundial

Chegou ao fim a fase de grupos do Campeonato Mundial nesta quinta-feira e já é possível saber quais são os jogos e horários de todas as partidas das oitavas de final. Os confrontos da próxima fase começam no sábado e serão realizadas duas partidas, uma às 11h e outra às 15h. O Brasil vai jogar pelas oitavas na próxima segunda-feira, às 11h, contra o México.

Veja os confrontos já definidos, as datas dos jogos e como as seleções se classificaram na fase de grupos. Em seguida, saiba quais são os possíveis confrontos das quartas de final. Se o Brasil passar, vai enfrentar o vencedor de Bélgica x Japão

França x Argentina – sábado, às 11h

A seleção francesa terminou como líder do grupo C, com sete pontos, tendo os seguintes resultados: 2 x 1 Austrália, 1 x 0 Peru, e 0 x 0 Dinamarca. A Argentina passou como segundo do grupo D, com quatro pontos. Resultados: 1 x 1 Islândia, 0 x 3 Croácia e 2 x 1 Nigéria.

Uruguai x Portugal – sábado, às 15h

A seleção uruguaia fez campanha com 100% de aproveitamento e sem levar gols no grupo A. Resultados: 1 x 0 Egito, 1 x 0 Arábia Saudita e 3 x 0 Rússia. Portugal ficou em segundo no grupo B, com cinco pontos: 3 x 3 Espanha, 1 x 0 Marrocos e 1 x 1 Irã.

Espanha x Rússia – domingo, às 11h

Líder do grupo B, com cinco pontos, a Espanha chega com os seguintes resultados: 3 x 3 Portugal, 1 x 0 Irã e 2 x 2 Marrocos. A anfitriã Rússia ficou em segundo no grupo A, com seis pontos, e teve tais resultados: 5 x 0 Arábia Saudita, Rússia 3 x 1 Egito e Rússia 0 x 3 Uruguai.

Croácia x Dinamarca – domingo, às 15h

Croácia ficou como líder do grupo D, com nove pontos, após fazer os seguintes placares: Croácia 2 x 0 Nigéria, 3 x 0 Argentina e 2 x 1 Islândia. A Dinamarca ficou em 2º no grupo C, com cinco pontos, após tais jogos: 1 x 0 Peru, 1 x 1 Austrália e 0 x 0 França.

Brasil x México – segunda-feira, às 11h

O Brasil ficou em primeiro lugar no grupo E, com sete pontos, após conquistar tais resultados: 1 x 1 Suíça, 2 x 0 Costa Rica e 2 x 0 Sérvia. O México foi o segundo do grupo F, com tais resultados: 1 x 0 Alemanha, 2 x 1 Coreia do Sul e 0 x 3 Suécia.

Bélgica x Japão – segunda-feira, às 15h

A vitória da Bélgica sobre a Costa Rica fez com que os belgas terminassem na primeira colocação, com nove pontos. Os resultados do time belga foram: 3 x 0 Panamá, 5 x 2 Tunísia e 1 x 0 Inglaterra. Embora tenha perdido para a Polônia na última rodada, o Japão avançou na segunda colocação, com quatro pontos, pelo número de cartões amarelos, em comparação a Senegal. Resultados japonenses: 2 x 1 Colômbia, 2 x 2 Senegal, 0 x 1 Polônia.

Suécia x Suíça – terça-feira, às 11h

Suécia avançou como líder do grupo F com seis pontos por ter melhor saldo que os mexicanos (três x -1), que também fizeram seis. Resultados: 1 x 0 Coreia do Sul, 1 x 2 Alemanha e 3 x 0 México. Suíça chegou às oitavas de final em segundo lugar, com cinco pontos, após tais resultados: 1 x 1 Brasil, 2 x 1 Sérvia e 2 x 2 Costa Rica.

Colômbia x Inglaterra – terça-feira, às 15h

A Colômbia derrotou Senegal por 1 a 0 na última rodada e assegurou a classificação para as oitavas do Mundial em primeiro, com seis pontos. Os resultados da seleção colombiana foram: 1 x 2 Japão, 3 x 0 Polônia e 1 x 0 Senegal. O adversário será a Inglaterra, que ficou em segundo no grupo G, com seis pontos. Resultados: 2 x 1 Tunísia, 6 x 1 Panamá e 0 x 1 Bélgica.

