Confira os convidados da Rádio Liberdade desta quarta-feira

O estúdio panorâmico da Rede Pampa recebeu, nesta quarta-feira (13), convidados especiais para falar sobre a importância da literatura e da 65ª Feira do Livro de Porto Alegre. O programa foi transmitido diretamente da Praça da Alfândega, no Centro de Porto Alegre.

Na tarde de hoje, Evandro Leboutte recebeu os primeiros convidados do programa da Rádio Liberdade, Irineu Roque Zolim e Célia Zingler estiveram no local para falar sobre o livro “Lutz” que conta a história da vida de José Lutzenberger, o grande ambientalista do Brasil. A obra é uma coletânea, escrita por 14 autores, fruto da Oficina de Criação Literária Alcy Cheuiche. O livro também será lançado em Berlim, na Alemanha. Sérgio Leusin também esteve no programa para falar sobre seu livro “O encantador de árvores”, que conta a história de um menino que gosta muito das árvores e mobiliza a escola e a comunidade em prol da natureza.

Já no segundo bloco, Leboutte recebeu Egui Baldasso com seu livro #vailá com subtítulo “e outras tentativas de te fazer enterder que a vida é agora”. Esta é a sua segunda obra do autor publicada. Na sequência, Nair Remos Lodi falou sobre seu livro “Contos que nunca pensei contar”. Nair é natural do Rio Grande do Sul, mas mora há 20 anos em Fortaleza. Este é o primeiro livro que lança.

Sintonize na Rádio Liberdade AM 970 E FM 99,7 ou acompanhe ao vivo pelo site da rádio. Durante a programação da Feira do Livro, o radialista Evandro Leboutte vai estar no espaço com seu programa recebendo diversos escritores, até o dia 15 de novembro. O programa acontece das 16h às 18h, de segunda a sexta-feira, e traz o que há de melhor sendo comercializado na 65ª edição da Feira do Livro, além dos destaques da programação.