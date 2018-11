Confira os desafios de Bolsonaro antes de tomar posse

Antes mesmo de assumir o Palácio do Planalto, o presidente eleito Jair Bolsonaro tem pela frente pautas críticas que representarão um teste de fogo para a sua habilidade política nos próximos dias. Embora ele tenha aproveitado o feriado da Proclamação da República para descansar em casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, depois de passar dois dias em Brasília tratando do seu futuro governo, as polêmicas não entraram em recessso: o reajuste de 16,38% nos salários do Judiciário, a decisão do governo cubano de retirar seus profissionais do programa Mais Médicos e a formação da equipe econômica fizeram parte do feriado presidencial.

Bolsonaro começou o dia às voltas com a decisão do presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, de não permanecer no cargo – no início da tarde a equipe de transição anunciou a indicação de Roberto Campos Neto para a vaga, a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Ainda na área econômica, Mansueto Almeida será mantido no comando da Secretaria do Tesouro Nacional, com o desafio de reequilibrar as contas públicas diante de uma meta de déficit primário de R$ 139 bilhões, excluídos os juros da dívida pública.

Em outra área sensível para qualquer governante, a saúde pública, Jair Bolsonaro tem pela frente uma crise internacional e política: o embate com o governo de Cuba, que anunciou na quarta-feira (14) o fim da participação no programa Mais Médicos. A alegação do país caribenho são declarações “depreciativas e ameaçadoras” feitas por Bolsonaro, que questionou a formação dos médicos e condicionou a permanência deles no programa a uma revalidação do diploma.

Cubanos começaram a atuar em regiões carentes do Brasil em 2013, durante o governo Dilma Rousseff (PT). Mais de 20 mil profissionais prestaram 113 milhões de atendimentos. Pelo Twitter, Bolsonaro rebateu o governo de Cuba. “Além de explorar seus cidadãos ao não pagar integralmente os salários dos profissionais, a ditadura cubana demonstra grande irresponsabilidade ao desconsiderar os impactos negativos na vida e na saúde dos brasileiros e na integridade dos cubanos”. “Eles estão se retirando do Mais Médicos por não aceitarem rever esta situação absurda que viola direitos humanos. Lamentável!”, escreveu o presidente eleito.

Logo depois do anúncio cubano, o Ministério da Saúde informou que abrirá edital para contratar novos médicos para atendimento no programa Saúde da Família. Das 18.240 vagas atuais, 8.332 estão com cubanos e 1,6 mil desocupadas. Para tentar atrair os especialistas brasileiros, o ministério anunciou medidas como a negociação com formados por meio do Programa de Financiamento Estudantil. O impasse gerou grande repercussão entre políticos, profissionais e acadêmicos dos dois países. A FNP (Frente Nacional de Prefeitos) e o Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) divulgaram uma carta em defesa do programa.

Endereçado a Jair Bolsonaro, o texto declara que o rompimento com Cuba poderá trazer “irreparáveis prejuízos à saúde da população”, especialmente os mais pobres, e pede que o presidente eleito reveja as novas regras para a participação dos cubanos no programa. De acordo com a entidade, mais de 80% dos municípios brasileiros dependem dos especialistas do programa. Ainda segundo a FNP, os cubanos representam mais da metade dos profissionais do Mais Médicos, que atende a 29 milhões de pessoas.

A ABM (Associação Brasileira de Municípios) também enviou carta a Bolsonaro pedindo “ações imediatas” para reverter a decisão de Cuba. “Nosso apelo é feito em nome dos prefeitos e prefeitas do Brasil, que querem atender bem a população, que se esforçam por garantir atendimento básico de saúde a seus munícipes e que tiveram, com o programa Mais Médicos, a possibilidade de garantir isso”, diz trecho da carta assinada por Ary Vanazzi, presidente da ABM.

Judiciário

Diante de um quadro deficitário, o reajuste de 16,38% no salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal – com repercussão nos contracheques de todo o serviço público – é outro problema a ser enfrentado por Bolsonaro. Aprovado pelo plenário do Senado no último dia 7, a proposta terá um impacto financeiro nas contas públicas de R$ 4 bilhões a R$ 6 bilhões anuais, graças ao efeito cascata no Judiciário, Legislativo e Ministério Público. A preocupação da equipe de transição agora é evitar a aprovação de outras pautas-bomba no Congresso que possam comprometer as finanças do futuro governo.

Deixe seu comentário: