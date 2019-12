Rio Grande do Sul Confira os gabaritos do terceiro dia do vestibular da UFRGS

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2019

O vestibular termina neste domingo Foto: Divulgação/UFRGS Divulgação/UFRGS Foto: Divulgação/UFRGS

A Coperse (Comissão Permanente de Seleção) divulgou os gabaritos do terceiro dia do vestibular 2020 da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), quando foram aplicadas as provas de biologia, química e geografia, no sábado (30).

O vestibular termina neste (01) com os dois últimos exames: história e matemática.

Gabaritos:

Biologia 01 E 02 D 03 A 04 B 05 C 06 B 07 E 08 A 09 D 10 B 11 D 12 A 13 A 14 C 15 E 16 D 17 E 18 C 19 A 20 C 21 A 22 A 23 D 24 B 25 D Química 26 C 27 B 28 A 29 B 30 B 31 D 32 E 33 C 34 A 35 B 36 A 37 D 38 A 39 E 40 C 41 D 42 A 43 D 44 D 45 C 46 E 47 C 48 E 49 D 50 B Geografia 51 E 52 B 53 D 54 A 55 C 56 D 57 D 58 E 59 B 60 C 61 A 62 B 63 A 64 B 65 D 66 A 67 C 68 D 69 A 70 C 71 E 72 C 73 E 74 C 75 E

