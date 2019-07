Confira os jogadores mais valiosos que estão sem contrato

Alguns jogadores de futebol não renovaram os seus contratos com os clubes em que atuavam e estão disponíveis no mercado para negociação. O jogador mais valioso sem contrato é Yacine Brahimi. O atacante é avaliado em 21 milhões de euros (R$ 88 milhões). Ele estava no Porto. A imprensa europeia acredita que o próximo destino do atleta seja a Roma.

Mario Balotelli é avaliado em 20 milhões de euros (R$ 84 milhões). O italiano estava no Olympique de Marselha, e o Parma tem interesse na sua contratação.

Sturridge deixou o Liverpool e ainda não anunciou o seu próximo destino. O inglês é avaliado em 15 milhões de euros (R$ 63 milhões).

O atacante inglês Danny Welbeck é outro livre no mercado. O jogador estava no Arsenal e é avaliado em 12 milhões de euros (R$ 50,5 milhões).

O zagueiro veterano Gary Cahill não pertence mais ao Chelsea e é avaliado em 8 milhões de euros (R$ 34 milhões).

O atacante Andy Carroll, ex-Liverpool e que defendeu o West Ham na última temporada, também está livre. O inglês é avaliado em 8 milhões de euros (R$ 34 milhões).

O meia Mauricio Pereyra não renovou o seu contrato com o FK Krasnodar e também está disponível. O uruguaio é avaliado em 7 milhões de euros (R$ 29 milhões).

O volante holandês Leroy Fer, que estava no Swansea, também está disponível. O holandês é avaliado em 6 milhões de euros (R$ 25 milhões).

O atacante Hatem Ben Arfa está sem contrato. O francês estava no Rennes e é avaliado em 6 milhões de euros (R$ 25 milhões).

Já o atacante Wilfried Bony, que estava no Swansea, é avaliado em 5,5 milhões de euros (R$ 23 milhões).

Griezmann

O Barcelona anunciou na semana passada a contratação do atacante francês Griezmann por 120 milhões de euros (cerca de R$ 505 milhões), valor da multa rescisória com o Atlético de Madrid. Campeão da Copa do Mundo de 2018, o jogador de 28 anos assinou contrato com o clube catalão por cinco temporadas, válido até junho de 2024, com uma cláusula de rescisão no valor de 800 milhões de euros (R$ 3,3 bilhões).

Do total de 120 milhões de euros pagos pela contratação de Griezmann, a Real Sociedad receberá 24 milhões de euros (R$ 101 milhões) como clube formador. O francês se tornou o sexto jogador mais caro da história do futebol mundial ao acertar com os catalães.

Griezmann nasceu no dia 21 de março de 1991, na cidade francesa de Mâcon. No time da cidade, deu seus primeiros passos no futebol, antes de chegar na base da Real Sociedad. Ficou no clube até 2014, quando foi negociado com o Atlético de Madrid.

