Confira os jogadores relacionados pelo inter para o jogo contra o Caxias

A provável escalação do Inter para o jogo da tarde deste domingo (31) contra o Caxias, pela semifinal do Gauchão, ainda é um mistério. Mesmo com um jogo pela Copa Libertadores da América no meio da semana (3), quase todos os titulares viajaram para a serra, apenas Rodrigo Dourado e Rafael Sóbis ficaram em Porto Alegre.

Confira abaixo os 22 jogadores relacionados pelo técnico Odair Hellmann:

Goleiros: Marcelo Lomba e Daniel

Laterais: Zeca, Bruno, Uendel e Iago

Zagueiros: Moledo, Cuesta, Roberto e Emerson Santos

Volantes: Rithely, Edenilson, Patrick e Nonato

Meias: Camilo e Sarrafiore

Atacantes: Tréllez, Nico López, Guilherme Parede, Jonatan Álvez, Neilton e Wellington Silva

