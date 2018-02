Confira os lançamentos de celulares na maior feira do setor no mundo

O MWC (Mobile World Congress) foi marcado para esta segunda-feira mas, seguindo a tradição, as principais marcas se anteciparam ao início da maior feira de celulares do mundo e apresentaram na véspera seus lançamentos mais importantes. Entre os produtos apresentados neste domingo estão os novos smartphones da linha S9 e a atualização de um dos mais icônicos produtos já lançados pela finlandesa Nokia. Veja abaixo alguns dos aparelhos exibidos.

Samsung

A fabricante sul-coreana aproveitou o maior evento de celulares do mundo para lançar a nova versão dos seus smartphones topo de linha, a família S9. As novidades dos aparelhos estão nas câmeras aprimoradas, em uma ferramenta de assistência por voz movida a inteligência artificial e integração maior com redes sociais. Os dois aparelhos usam o novo sistema operacional da Google, o Android 8, codinome Oreo.

Na comparação com os modelos anteriores, o sistema de câmeras consegue imagens de melhor qualidade em ambientes de pouca luz e possui uma nova funcionalidade de captura de vídeos em câmera lenta. Um software consegue transformar selfies em emoticons, enquanto que o app Bixby traduz automaticamente placas escritas em língua estrangeira. O S9 tem tela de 5,8 polegadas, e a do S9+ mede 6,2 polegadas.

As câmeras traseiras são de 12 megapixel, sendo que a do S9+ é dupla, similar à do iPhone X, seu principal rival. As câmeras frontais são de 8 megapixel. No S9, o armazenamento é de 64 GB, metade da capacidade do S9+. O armazenamento de ambos os aparelhos pode ser ampliado em 400 GB. Os aparelhos chegarão às lojas dos EUA em março, com preços a partir de US$ 720 (S9) e US$ 870 (S9 Plus).

Nokia

A HMD Global, que desenha os atuais celulares da Nokia, sabe que o maior capital da marca finlandesa é a nostalgia dos seus usuários. Por isso, mais uma vez, a companhia usou o MWC como base de lançamento de uma nova versão de um aparelho tradicional. A “novidade” da vez foi o 8110 4G, que atualiza um clássico lançado há duas décadas e que ficou famoso pelo apelido de “celular banana” e por ter aparecido no filme “Matrix”. Com preço inicial de € 79, chegará aos mercados americano e europeu em maio. O aparelho é compatível com 4G e estará disponível mas cores “amarelo-banana” e preta. O design é curvado, e o teclado fica debaixo de uma capa deslizável.

A aposta na tradição é tão séria que o celular virá inclusive com o popularíssimo “jogo da cobrinha” que acompanhou todo Nokia de respeito nas décadas passadas. Mas a HMD também lançou o Nokia 8 Sirocco, smartphone que visa a disputar com os aparelhos premium de Samsung e Huawei. Ao preço de € 749, o usuário terá em mãos um smartphone Android com tela Gorilla Glass de 5,5 polegadas, processador Snapdragon 835, 6GB de memória RAM e 128GB de capacidade de armazenamento. O aparelho será lançado em maio. Foi demonstrado ainda o Nokia 1, smartphone de entrada com tela de 4,5 polegadas, câmera de 5 megapixel e sistema Android Go. Esses dois aparelhos chegarão às lojas em abril.

LG

O principal lançamento da sul-coreana LG foi o V30S ThinQ, versão melhorada do V30 lançado em 2017 e que conta com um recurso de inteligência artificial em sua câmera. Essa funcionalidade permite à câmera reconhecer objetos fotografados e sugerir filtros de acordo com as imagens capturadas. O celular também poderá fazer sugestões de compras a partir das fotografias. As melhorias de hardware são o aumento da memória RAM de 4GB para 6GB e da capacidade de armazenamento, que agora pode ser de 128 GB ou de 256 GB.

Huawei

A gigante chinesa das telecomunicações preferiu esnobar smartphones e, em seu lugar, lançar tablets e um notebook no MWC. O Matebook X Pro é um notebook de alto padrão ultra-fino – 14,6 mm de espessura e peso de 1,33 Kg -, com tela de 13,9 polegadas que ocupa 91% da superfície do aparelho. Os laptops vêm em versões com os processadores Intel i7 ou i5 e placa gráfica Nvidia GeForce MX150 com 2GB GDDR5. A fabricante promete que o Matebook X Pro liga em menos de oito segundos e que sua bateria suporta 14 horas de trabalho contínuo.

Uma das diferenças do Matebook X Pro em relação a seus pares é a localização da câmera: uma webcam de 1 megapixel fica no teclado, escondida sob um botão que pode ser levantado com um toque. A possibilidade de esconder a câmera agradou aos preocupados com privacidade, mas seu ângulo foi alvo dos críticos – reclamaram que o queixo dos usuários ficará protuberante demais visto daquela posição. A Huawei apresentou ainda o MediaPad M5, primeiro tablet do mundo com tela curva, para proporcionar maior conforto aos olhos do usuário. O aparelho Android tem também uma versão “Pro”, que vem com caneta inteligente e maior capacidade de armazenamento.

