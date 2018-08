Confira os melhores momentos do debate entre os presidenciáveis na RedeTV!

Oito candidatos à Presidência da República participaram na noite de sexta-feira (17) de um debate na RedeTV! – retransmitida pela Rede Pampa de Comunicação. O debate durou 2 horas e 15 minutos e terminou na madrugada de sábado (18). É o segundo da eleição 2018 – o primeiro foi no último dia 10, na TV Bandeirantes.

Participaram os presidenciáveis Alvaro Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriota), Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede), Jair Bolsonaro (PSL), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB) e Ciro Gomes (PDT).

Antes do início do debate, os mediadores informaram que um púlpito estava reservado ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba. A defesa do ex-presidente pediu ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) autorização para a participação dele, mas o pedido foi rejeitado. Segundo os mediadores, em razão da ausência, o púlpito reservado a Lula foi retirado, por decisão da maioria dos candidatos – a exceção foi Guilherme Boulos (PSOL).

Durante o encontro, os postulantes apresentaram propostas sobre emprego, educação, segurança pública, entre outros temas. Confira os melhores momentos dos presidenciáveis no debate na playlist do canal da Rede Pampa de Comunicação no Youtube https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XQTturTS4l73g1nODjDaHs52jM6L2Ax

