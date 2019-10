Ninguém acertou os seis números da Mega-Sena, que acumulou para 30 milhões de reais

A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quinta-feira (24) o concurso 2.201 da Mega-Sena. Os números sorteados foram: 03 – 13- 23 – 41- 49 – 53. O valor estimado do prêmio era de R$ 24 milhões. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio acumulou para R$ 30 milhões.

Na Quina houve 60 apostas ganhadoras, que recebem R$ 34.586,33. Na Quadra foram 5425 apostas ganhadoras, recebendo R$ 546,45.

Nesta semana, excepcionalmente, a Mega-Sena terá três sorteios. Além do realizado nesta quinta-feira, houve outro na terça-feira (22) e haverá mais um no sábado (26). É a chamada Mega Semana da Sorte.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o País. O bilhete simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 3,50.