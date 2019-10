Confira os números do Grêmio em mata-matas contra brasileiros na Libertadores

No hall dos brasileiros que mais disputaram edições da Copa Libertadores, o Grêmio encara, nesta quarta-feira (23), mais uma mata-mata em busca da quarta taça. O adversário é o Flamengo, mais um time conterrâneo em decisão ao qual o tricolor vem tendo bom retrospecto ao longo da história.

As informações são da Rádio Grenal. Em 10 confrontos contra brasileiros em fases decisivas, o clube gaúcho acabou eliminado em apenas três oportunidades. Veja o histórico:

1995 – vs Palmeiras – quartas de final

Na edição de 1995, ano do bicampeonato da Libertadores do tricolor, o tricolor de Paulo Nunes e Jardel goleou o Verdão por 5 a 0, ainda no antigo Olímpico.

No jogo da volta, o Palmeiras até conseguiu marcar também cinco gols, mas o tricolor deixou o seu e garantiu a classificação às semifinais.

1996 – vs Botafogo – oitavas de final

1 a 1 jogo de ida

vitória por 2 a 0 na decisão da volta

1996 – vs Corinthians – quartas de final

vitória por 3 a 0 no jogo de ida

derrota por 1 a 0 na volta

1997 – vs Cruzeiro – quartas de final (eliminado)

derrota por 2 a 0 na ida

vitória por 2 a 1 no segundo jogo

1998 – vs Vasco – quartas de final (eliminado)

empate em 1 a 1 no primeiro jogo

derrota por 1 a 0 na decisão da volta

2007 – vs São Paulo – oitavas de final

derrota por 1 a 0 no 1° jogo

vitória por 2 a 0 na volta

2007 – vs Santos – semifinal

vitória por 2 a 0 na primeira decisão

derrota por 3 a 1 na volta

2009 – vs Cruzeiro – semifinal (eliminado)

derrota por 3 a 1 na partida de ida

empate em 2 a 2 no jogo da volta

2017 – vs Botafogo – quartas de final

empate em 0 a 0 no 1° jogo

vitória por 1 a 0 na volta

2019 – vs Palmeiras – quartas de final

O último encontro com brasileiros em mata-mata ocorreu nesta edição. Nas quartas, o time perdeu o jogo de ida, por 1 a 0, na Arena, mas na decisão da volta, no Pacaembu, o time de Renato fez história. Após sair atrás do placar com gol de Luiz Adriano, o time de Renato virou o jogo e com gols de Everton e Alisson, o tricolor venceu e se classificou.