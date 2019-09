Confira os postos de combustíveis com os menores e os maiores preços em Porto Alegre nesta semana

A nova pesquisa do Procon de Porto Alegre sobre os preços dos combustíveis na capital gaúcha aponta que valor cobrado pelo litro da gasolina comum varia de R$ 4,18 a R$ 4,59. Já o etanol oscila entre R$ 3,69 e R$ 4,09, enquanto o diesel S500 ficou em uma faixa de R$ 3,27 a R$ 3,69 e o S10 entre R$ 3,39 e R$ 3,89.

No caso da gasolina comum, o preço mais em conta foi verificado em um posto da rua Ernesto da Fontoura nº 486 (bairro São Geraldo), ao passo que o mais caro teve como endereço um estabelecimento na avenida Benjamin Constant nº 766 (São João). Ambos estão localizados na Zona Norte.

Pelo etanol, três postos cobraram o valor mais barato: avenida Pernambuco nº 1.864 (São Geraldo), avenida Ipiranga 6.111 (Partenon) e avenida Bento Gonçalves nº 9.023 (Agronomia), esses dois últimos na Zona Leste de Porto Alegre. O mais caro, por sua vez, foi vendido na avenida Loureiro da Silva nº 1.630 (Cidade Baixa), na área central.

Já o diesel S500 apresentou o custo mais baixo na avenida Baltazar de Oliveira Garcia nº 2.507 (São Geraldo) e o mais alto em quatro estabelecimentos: avenida João Wallig nº 735 (Passo D’Areia), avenida Bento Gonçalves nº 1.850 (Partenon), avenida A. J. Renner nº 2.255 (Humaitá) – Zona Norte – e avenida Juca Batista nº 630 (bairro Ipanema), este último na Zona Sul.

Por fim, o diesel S10 menos “salgado” foi vendido em dois estabelecimentos, um na avenida Ipiranga nº 3.333 (Partenon) e o outro na estrada Eduardo Prado nº 1.550 (Cavalhada, Zona Sul). “Marchou” mais quem procurou as bombas dos postos localizados na rua José do Patrocínio nº 707 (Cidade Baixa) e na avenida Assis Brasil nº 3.801 (Jardim Lindoia, Zona Norte).

Abrangência

O levantamento, com resultados já disponíveis para consulta no site da prefeitura, foi realizado no período abrangido pelos dias 23 e 24 de setembro (segunda e terça-feira) em 50 estabelecimentos de diversas zonas da cidade. Segundo a administração municipal, trata-se de uma amostragem confiável dos preços praticados nas bombas ao longo desta semana.

O órgão municipal orienta o consumidor a pesquisar os valores antes de abastecer o tanque de seu veículo. Também sugere a utilização do aplicativo “Menor Preço” do programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha), disponível para plataformas iOS e Android, informando números atualizados em tempo real. Para colaborar com as informações da ferramenta, é importante solicitar a inclusão do CPF (Cadastro da Pessoa Física) no comprovante de pagamento.

“Prestigiar os postos que comercializam combustíveis com preços mais competitivos é forma de incentivar a concorrência no segmento, além de proporcionar uma considerável economia no bolso”, ressalta a diretora-executiva do Procon de Porto Alegre, Fernanda Borges.

Os serviços do órgão são exclusivos para os cidadãos residentes no município. É possível obter atendimento eletrônico (incluisive para registro de reclamações) diretamente por meio do site, ou pessoalmente na rua dos Andradas nº 686 (Centro Histórico), entre a rua Bento Martins e a CCMQ (Casa de Cultura Mario Quintana).

O funcionamento vai de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Ao todo, são distribuídas 80 fichas diárias, com chamada por ordem de chegada. Outra alternativa é fazer o agendamento prévio para atendimento presencial no site – nesse caso, são fornecidas 11 senhas diárias. Mais informações na página do Procon de Porto Alegre no Facebook ou em www.portoalegre.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

