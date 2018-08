Confira os preços cobrados pelas empresas aéreas para despachar bagagem

A companhia aérea britânica low cost Ryanair anunciou, no último sábado (25), que passaria a cobrar pela bagagem de mão de seus passageiros. A empresa é famosa pelos baixos custos das passagens aéreas e pela política bastante rígida para bagagem de mão (limitada a 10kg). Os passageiros terão que pagar, a partir do dia 1º de novembro, de 8 a 10 libras esterlinas (o equivalente a R$ 42 e R$ 52) para embarcar com uma bagagem na cabine.

Aqui no Brasil a desregulamentação do setor feita pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), que permitiu a cobrança pela bagagem despachada (a franquia de mala de mão não pode ser cobrada), entrou em vigor no fim de abril de 2017. Antes, todos os passageiros podiam enviar para o porão, sem custos, uma peça de 23kg, em voos domésticos, e duas de 32kg, em voos internacionais.

Esse ano, a Gol, a Azul e a Latam aumentaram os valores por mala despachada. Confira como está a situação em companhias aéreas desde então. Vale lembrar que todas as companhias nacionais têm limite de peso de bagagem de mão de 10kg.

Azul

Foi a primeira brasileira a cobrar para despachar. Por R$ 60, o passageiro pode adicionar uma mala de até 23kg, do momento da compra da passagem até o check-in. No balcão, a mala passa a custa R$ 80. Nos voos internacionais, a franquia agora é de duas malas de até 23kg, para Europa e EUA, e uma no mesmo peso para América do Sul, sem custos adicionais.

Avianca Brasil

Nos voos domésticos, cada bagagem despachada, de até 23 kg, custa R$ 40, para voos domésticos. Para destinos na América do Sul, é possível despachar uma mala, do mesmo peso, sem custos. Rotas para os Estados Unidos podem ser feitas com 2 malas de 23kg cada, sem cobrança.

Latam

Cada uma de até 23kg custa R$ 50 para voos nacionais. Nos casos dos trechos internacionais, a franquia de bagagem passa a ser de uma mala de 23kg para voos na América do Sul e Caribe. Os trechos para a América do Norte e Europa têm franquia de duas malas de até 23kg.

Gol

O preço para uma mala de até 23kg é de R$ 50, quando adquirida nos canais de autoatendimento e nas agências de viagens, ou R$ 100, no balcão de check-in, para voos domésticos e internacionais.

Nos destinos nacionais, caso o passageiro queira despachar mais de uma unidade, a segunda mala vai custar R$ 70 e, da terceira à décima mala, R$ 80, quando adquiridos pelos canais digitais (aplicativo, site…). Se a compra for feita no check-in, valores de R$ 140 (2ª bagagem) e R$ 160 (da 3ª até a 10ª unidade).

Já para fora do País, o valor da segunda mala é de R$ 115 (canais digitais) ou R$ 230 (no balcão). A partir da 3ª mala, o preço sobe para R$ 165 (canais digitais) ou R$ 330 (balcão).

Internacionais

A American Airlines, Iberia, British Airways, KLM, Air France e Copa permitem o despacho de até duas malas de 23kg em seus voos internacionais, sem custos adicionais.

Aerolíneas Argentinas

Em voos do Brasil para a América do Sul, a franquia é de uma de 23 kg na classe Economy e de duas de 23 kg na classe Club Economy. Para viagens para e do Brasil até a Espanha, Itália, inclui-se no bilhete uma peça de 23 kg na classe econômica. Já para os Estados Unidos, México e República Dominicana, a inclui-se bilhete de duas peças de 23kg.

TAP

Nos voos com origem no Brasil e destinos à Europa e ao Oriente Médio, o passageiro poderá despachar uma mala com o peso máximo de 23kg (e não mais 32kg).

