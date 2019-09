Fórum de Inovação e Futuro da Oncologia ocorre em Porto Alegre neste sábado; confira temas abordados

O Innovation and Future Oncology Forum (Fórum da Inovação e Futuro da Oncologia) ocorre neste sábado (28) em Porto Alegre. O evento será no Teatro da Unisinos, no bairro Boa Vista, em Porto Alegre, e vai discutir sobre as inovações tecnológicas da área médica que trata o câncer.

O encontro é promovido pelo Latin American Cooperative Oncology Group (LACOG) e o Tummi App – aplicativo de monitoramento de sintomas do tratamento oncológico. O Fórum convida médicos, gestores, enfermeiros, farmacêuticos e profissionais de TI para conhecerem as inovações, além de se inteirarem sobre os novos modelos de negócios nos serviços de saúde.

Confira os temas que serão abordados no Innovation and Future Oncology Forum:

Em que mundo estamos entrando?

Pesquisa clínica como instrumento de inovação

Gestão da mudança: novas tecnologias hospitalares

Com tanta inovação e tecnologia: como fica a relação médico/paciente?

O futuro da oncologia

Veja a programação completa.

