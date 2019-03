Confira quem são as personalidades que receberão a Medalha Cidade de Porto Alegre

O evento para entrega Medalha Cidade de Porto Alegre, que homenageia anualmente personalidades e instituições ligadas às diversas áreas do conhecimento, será realizado nesta quinta-feira (28), na Fundação Iberê Camargo, às 20h. O evento faz parte das comemorações da semana do aniversário da capital, que completa 247 anos na terça (26). Existente desde 1977, a medalha homenageia profissionais relacionados à educação, assistência social, cultura, jornalismo, arte e administração. Até o ano passado, 639 pessoas e 107 entidades já tinham sido prestigiadas com a mais alta honraria da cidade. Na cerimônia marcada para esta quinta, mais quatorze medalhas serão entregues.

Homenageados

Arlete Fante – Gestora de Saúde Mental/ Associação Educadora São Carlos (AESC)

Arlindo Fernando Da Silva Mença – Carnavalesco/ Presidente da União das Entidades Carnavalescas do Grupo de Acesso de Porto Alegre (UECGAPA)

Cláudio Roberto Pagno – Idealizador Do Projeto Vó Chica

David Coimbra – Jornalista

Genoveva Guidolin (Genô) – Professora

Edemir Simonetti – Empresário

Evilázio Teixeira – Reitor da Pontíficia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)

Ida Celina – Atriz

Ivan Marques – Servidor Público/ Guarda Municipal

Luiz Ricardo Tatsch Selli (in memoriam) – Servidor Público/ Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE)

Marcelo Fernandes De Aquino – Reitor da Universidade do Vale dos Sinos (Unisinos)

Nora Teixeira – Empresária

Pierina Lorenzoni – Diretora da Pequena Casa da Criança

Rui Vicente Oppermann – Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

