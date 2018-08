Confira quem são os candidatos em cada Estado brasileiro

A disputa aos governos estaduais foi definida. Os postulantes escolhidos pelos partidos tiveram até domingo (5) para oficializar suas candidaturas em convenções. Das 27 unidades federativas, o Distrito Federal (DF) terá o maior número de nomes concorrentes, com 12. O PSol é o partido que mais lançou políticos aos pleitos para governadores, somando 22 no total. Quatro legendas concorrerão com apenas um candidato e outras sete nem sequer apresentaram pretendentes. Confira a lista com os candidatos que estão concorrendo aos governos regionais:

Acre: David Hall (Avante); Gladson Cameli (PP); Janaína Furtado (Rede); Marcus Alexandre (PT); Ulysses Araújo (PSL).

Alagoas: Basile Christopoulos (PSol); Fernando Collor (PTC); Josan Leite (PSL); Renan Filho (MDB)

Amapá: Davi Alcolumbre (DEM); Gianfranco Gusmão (PSTU); João Alberto Capiberibe (PSB); Waldez Góes (PDT).

Amazonas: Amazonino Mendes (PDT); Berg da UGT (PSol); David Almeida (PSB); Omar Aziz (PSD); Sidney Cabral (PSTU); Wilson Lima (PSC).

Bahia: Célia Sacramento (Rede); João Henrique (PRTB); João Santana (MDB); José Ronaldo (DEM); Marcos Maurício (PSDC); Marcos Mendes (PSol); Rui Costa (PT).

Ceará: Aílton Lopes (PSol); Camilo Santana (PT); Francisco Gonzaga (PSTU); General Theophilo (PSDB); Hélio Góis (PSL).

Distrito Federal: Alexandre Guerra (Novo); Alírio Neto (PTB); Chico Leite (Rede); Eliana Pedrosa (Pros); Fátima Sousa (Psol); Goudim Carneiro (PMB); Izalci Lopes (PSDB); Joe Valle (PDT); Jofran Frejat (PR); Luiz Coimbra (PRTB); Paulo Chagas (PRP); Rodrigo Rollemberg (PSB).

Espírito Santo: André Moreira (PSol); Aridelmo Teixeira (PTB); Carlos Manato (PSL); Renato Casagrande (PSB); Rose de Freitas (Podemos).

Goiás: Daniel Vilela (MDB); José Eliton (PSDB); Kátia Maria (PT); Ronaldo Caiado (DEM); Weslei Garcia (PSol).

Maranhão: Flávio Dino (PCdoB); Maura Jorge (PSL); Odívio Neto (PSol); Ramon Zapata (PSTU); Roberto Rocha (PSDB); Roseana Sarney (MDB).

Mato Grosso: Arthur Nogueira (Rede); Mauro Mendes (DEM).

Mato Grosso do Sul: Humberto Amaducci (PT); Marcelo Bluma (PV); Odilon de Oliveira (PDT); Reinaldo Azamubuja (PSDB); Simone Tebet (MDB).

Minas Gerais: Antonio Anastasia (PSDB); Dirlene Marques (PSOL); Jaime Martins (Pros); Fernando Pimentel (PT); João Batista dos Mares Guia (Rede); Rita Del Bianco (PRTB); Rodrigo Pacheco (DEM); Romeu Zema (Novo).

Pará: Cláudio Rebelo (PSTU); Fernando Carneiro (PSol); Helder Barbalho (MDB); Paulo Rocha (PT).

Paraíba: João Azevêdo (PSB); José Maranhão (MDB); Lucélio Cartaxo (PV); Rama Dantas (PSTU); Tárcio Teixeira (PSol).

Paraná: Cida Borghetti (Progressista); Geonísio Marinho (PRTB); Ivan Bernardo (PSTU); Jorge Bernardi (Rede); Piva (PSol); Ratinho Junior (PSD).

Pernambuco: Armando Monteiro (PTB); Dani Portella (PSol); Júlio Lóssio (Rede); Paulo Câmara (PSB); Simone Fontana (PSTU).

Piauí: Dr. Pessoa (Solidariedade); Elmano Férrer (Podemos); Luciano Nunes (PSDB); Romualdo Sena (DC); Sueli Rodrigues (PSol); Valter Alencar (PSC); Wellington Dias (PT).

Rio de Janeiro: Anthony Garotinho (PRP); Dayse Oliveira (PSTU); Eduardo Paes (DEM); Índio da Costa (PSD); Marcelo Trindade (Novo); Márcia Tiburi (PT); Pedro Fernandes Neto (PDT); Romário (Podemos); Tarcisio Motta (PSOL); Vinícius Farah (MDB); Wilson José Witzel (PSC).

Rio Grande do Norte: Brenno Queiroga (Solidariedade); Carlos Alberto (PSol); Carlos Eduardo (PDT); Dário Barbosa (PSTU); Fátima Bezerra (PT); Freitas Júnior (Rede); Heró Bezerra (PRTB); Robinson Faria (PSD).

Rio Grande do Sul: Abigail Pereira (PC do B); Eduardo Leite (PSDB); Jairo Jorge (PDT); José Ivo Sartori (MDB); Júlio Flores (PSTU; Luis Carlos Heinze (PP); Luiz Fernando Portella (PMN); Mateus Bandeira (Novo); Miguel Rossetto (PT); Roberto Robaina (PSol).

Rondônia: Acir Gurgacz (PDT); Expedito Júnior (PSDB); Marcos Rocha (PSL); Maurão de Carvalho (MDB); Pedro Nazareno (PSTU); Pimenta de Rondônia (PSOL); Vinícius Miguel Raduan (Rede).

Roraima: Antônio Denarium (PSL); Fábio Almeida (PSol); José de Anchieta Júnior (PSDB); Suely Campos (PP); Telmário Mota (PTB).

Santa Catarina: Décio Lima (PT); Esperidião Amin (PP); Gelson Merisio (PSD); Ingrid Assis (PSTU); Leonel Camasão (PSol); Mauro Mariani (MDB); Paulo Bauer (PSDB); Rogério Portanova (Rede).

São Paulo: Adriano Costa e Silva (DC); Claudio Fernando Aguiar (PMN); João Dória (PSDB); Luiz Marinho (PT); Márcio França (PSB); Paulo Skaf (MDB); Lisete Arelaro (PSOL); Rodrigo Tavares (PRTB); Rogerio Chequer (Novo); Toninho Ferreira (PSTU).

Sergipe: Belivaldo Chagas (PSD); Dr. Emerson (Rede); Eduardo Amorim (PSDB); Gilvani Alves (PSTU); João Tarantella (PSL); Márcio Souza (PSOL); Mendonça Prado (DEM); Milton Andrade (PMN); Valadares Filho (PSB).

Tocantins: Marlon Reis (Rede); Mauro Carlesse (PHS).

