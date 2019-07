Confira resultados do Brasil nos Jogos Pan Americanos; cerimônia de abertura será hoje

Os Jogos Pan Americanos já começaram e o Brasil venceu no vôlei de praia no segundo dia da competição. Além disso, teve Time Brasil na pista de boliche e na quadra de squash. Ontem (25) à noite, as meninas do handebol venceram o Canadá e garantiram vaga para a próxima etapa da disputa. O próximo adversário da seleção feminina é Porto Rico, último jogo do Brasil no grupo A.

Já no boliche, Marcelo Suartz e Bruno Costa garantiram a 13ª posição no primeiro dia de classificatória. Ao todo, eram 16 duplas na disputa. Os brasileiros jogaram seis jogos, totalizando 2.359 pontos, e ficaram bem distantes dos três primeiros colocados, Porto Rico (2.919 pontos), Estados Unidos (2.688) e México (2.681). O próximo jogo é no sábado (27), às 18h.

As meninas do boliche, Stephanie Martins e Roberta Rodrigues ficaram em 11º lugar na primeira fase da classificatória. Assim como no boliche masculino, eram 16 duplas participantes. Nas seis partidas, a seleção brasileira fechou 2.542 pontos. Os três primeiros colocados são República Dominicana (2.600), Estados Unidos (2.557) e México (2.542). As brasileiras também voltam a competir amanhã, às 11h.

Já no vôlei, os rapazes venceram a Costa Rica, conquistando a segunda vitória consecutiva, o que rendeu a liderança para o Brasil no grupo C. Caso vença o terceiro jogo hoje (26) contra a seleção cubana, às 15h, eles avançarão direto para as quartas de final. No vôlei de praia feminino, Ângela Rebouças e Carol Horta venceram mais uma vez na competição, por 2 a 0, conta o Chile. As próximas adversárias serão as mexicanas.

Já na modalidade squash individual masculino, o catarinense Pedro Mometto deu adeus aos Jogos. O brasileiro perdeu para o canadense Shawn Delierre por 3 sets a 1. Também no squash, Diego Gobbi acabou perdendo para o guatemalteco Júnior Franco, por 3 sets a 2. Além da derrota no individual, em dupla os dois saíram derrotados por 2 a 0 pelos colombianos Andrés Herrera e Juan Camilo Vargas.

Nesta sexta-feira (26), acontecerá a cerimônia de abertura dos Jogos. A dupla da vela, Martine Grael e Kahena Kunze, foi escolhida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) como porta-bandeira do Brasil. A delegação brasileira vai entrar junto com outras 40 nações no campo do Estádio Nacional de Lima, no Peru.

