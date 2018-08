Confira sete dicas para quem quer viver ou investir em Lisboa

Se você está pensando em viver ou investir em Lisboa, confira sete dicas de especialistas para não se perder nesta empreitada fora do Brasil. Organizar e conhecer tudo antes são algumas delas. Confira.

Organize títulos e papéis

Pensar em ter uma casa em outro país requer objetividade. Você pretende comprar para morar ou alugar? Tem filhos e precisa viver perto da escola? Caso planeje pedir dinheiro emprestado junto ao banco em Portugal, seus documentos de trabalho e títulos de propriedade pessoal precisam estar em ordem.

Fique atento às chances

Uma visita à propriedade é mais do que necessária antes da aquisição, mas evite fazê-la na alta temporada. A oportunidade real nunca espera, portanto fique ligado em novos empreendimentos ou listagens de revenda. Se for o caso, pegue o primeiro avião.

Informe-se antes de comprar

Lisboa está evoluindo rapidamente. Se você não conhece a cidade, peça a experts locais que descrevam cada bairro e apontem quais são as novas zonas que vão bombar. É bom saber se, por exemplo, sua futura casa não terá um McDonald’s como vizinho.

Vá de bicicleta elétrica

Não é necessário ter carro em Lisboa, dá para fazer muita coisa a pé ou de táxi, que é muito barato ainda. As bicicletas elétricas já são uma realidade, há vários pontos pela capital, basta se cadastrar no aplicativo Gira.

Financie o seu imóvel

O empréstimo é uma oportunidade que os bancos oferecem em Portugal, especialmente,para os cidadãos brasileiros. Aproveite a chance de conseguir financiar em até 80% o valor do imóvel com as taxas mais baixas. A Caixa Geral de Depósitos tem uma filial no Brasil, em São Paulo.

Decore casa com carinho

Não é só a localização que importa na hora de valorizar a sua casa. Pense com carinho na decoração. Bom gosto é fator crucial para locação ou revenda. Não economize, nem exagere.

Corra antes que acabe

Não espere o “melhor momento” para comprar, tampouco acredite se tratar de uma bolha o que está acontecendo em Lisboa. O mercado está aquecido, as oportunidades são boas e os preços, justos. É bom correr porque a “promoção” é por tempo limitado.

Marvila: o bairro mais “cool”

O fim da linha do bonde desaparece no asfalto. Por ali, os bucólicos elétricos não circulam mais. A calmaria que se vê nas ruas é avessa ao frenesi de estúdios, restaurantes, cafés, museus e fábricas de cervejas artesanais, que entopem a zona de Marvila de gente jovem, curiosa e descolada, do mundo todo.

Situada na parte oriental da cidade, a região de origem fabril é rota de fuga para quem procura um roteiro alternativo e não muito turístico. Encontre a Rua do Açúcar no mapa e pipoque de cantinho em cantinho. No compasso em que o movimento de jovens peruando por Marvila cresce, borbulham expressões para “rebatizar” a região.

Há quem tire uma casquinha do título carioca de Cidade Maravilhosa e chame Marvila de “Marvilhosa”. Há também quem brinque com a ideia de “Brooklyn alfacinha” ou mesmo “Brooklyn de Lisboa”.

