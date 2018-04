Confira todos os detalhes do maior navio para cruzeiros do mundo

No próximo sábado, o Porto de Barcelona (Espanha), no final das famosas Ramblas, vai parar. Nesse dia, o Symphony of the Seas, maior navio de cruzeiros do mundo, fará sua primeira viagem. Serão sete dias navegando pelo Mediterrâneo, saindo daquela cidade espanhola, com paradas nas cidades de Palma de Mallorca, na Espanha; Provence, na França; e Florença, Pisa, Roma e Nápoles, na Itália.

A embarcação, gigante, foi entregue à armadora Royal Caribbean em Saint-Nazaire, na França, no final de março, após três anos de construção. O investimento foi de aproximadamente 1 bilhão de euros.

Números impressionantes

A embarcação tem 72,5 metros de altura, o equivalente a um prédio de 24 andares, e 362 metros de comprimento. Para se ter uma ideia, o MSC Preziosa, maior navio que passou pelo Brasil nesta temporada, dispõe de 67 metros de altura e 18 andares.

A capacidade total do Symphony é de 8.970 pessoas, das quais 2.200 são tripulantes de 77 nacionalidades. Os números da área de lazer também são grandiosos. O navio conta com dez piscinas de hidromassagem, das quais duas são suspensas, com vista para o mar, tirolesa a uma altura de nove deques e 25 metros de comprimento, dois simuladores de surfe, duas paredes de escalada de quatro metros de altura, pista de patinação no gelo e três toboáguas que se entrelaçam e ficam no topo do navio.

Mais de 25 opções gastronômicas com mais de 300 opções de pratos exclusivos estarão disponíveis aos hóspedes, além de 42 bares e lounges. O navio se destaca ainda por ter sete bairros diferentes, o maior tobogã em alto-mar (chamado Ultimate Abyss) e inúmeras opções de entretenimento, como Cinema 4D, pista de patinação no gelo, espetáculos da Broadway e shows no gelo. Atividades radicais também estão contempladas, como simuladores de surf Flowrider, toboáguas, trampolim e plataformas de salto de altura olímpica.

Valor

Quem quiser se aventurar pelo Mediterrâneo a bordo deste navio, pode comprar pacotes pelo site da Royal Caribbean. Três noites navegando pela região, saindo em outubro deste ano, custam desde 3,1 mil reais por pessoa. Também há viagens disponíveis de 3 a 7 noites pelo Caribe, saindo de Miami, desde 1,3 mil reais (valem para viagens a partir de 2019). Ainda não há previsão de a embarcação vir ao Brasil.

O CEO da R11 Travel, distribuidora exclusiva da Royal Caribbean no Brasil, Ricardo Amaral, também celebrou a entrega do Symphony of the Seas. “Os brasileiros adoram a Classe Oasis, especialmente no destino Caribe. Com a chegada do Symphony of the Seas em Miami, em novembro de 2018, para viagens de 7 noites em roteiros pelo leste e oeste caribenhos durante o ano todo o turista do Brasil terá inúmeras oportunidades de vivenciar a experiência inexplicável e inesquecível que o Symphony of the Seas é capaz de proporcionar. O aumento da oferta também nos dá mais margem para ações promocionais com valores e benefícios diferenciados”, disse.

