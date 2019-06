Confira tudo sobre a Copa América 2019

A Copa América é um dos mais importantes torneios organizados pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Em 2019, a disputa contará com 12 equipes. Catar e Japão são os países convidados.

Na primeira etapa, as seleções serão divididas em três grupos. O primeiro jogo acontece nesta sexta-feira (14), entre Brasil e Bolívia.

Cinco cidades recebem a competição: São Paulo (Morumbi e Arena Corinthians), Belo Horizonte (Mineirão), Salvador (Fonte Nova), Porto Alegre (Arena do Grêmio) e Rio de Janeiro (Maracanã).

Veja a seguir as principais informações do torneio para que o torcedor acompanhe o que de melhor vai acontecer no principal torneio continental.

1) Qual o valor da premiação da Copa América? Campeão – US$ 7,5 milhões (R$ 28,9 milhões); Vice – US$ 5 milhões (R$ 19,2 milhões); 3ºlugar – US$ 4 milhões (R$ 15,4 milhões); 4º lugar – US$ 3 milhões (R$ 11,5 milhões); 5º ao 8º – US$ 2 milhões (R$ 7,7 milhões); Participação (exceto Catar e Japão) – US$ 4 milhões (R$ 15,4 milhões); Participação (Catar e Japão) – US$ 1,25 milhão (R$ 4,8 milhões).

2) Onde assistir a Copa América 2019?

A Rede Globo é detentora dos direitos de transmissão do torneio. A TV Globo vai passar todos os jogos do Brasil e mais quatro partidas entre outras seleções. Já a SporTV vai transmitir ao vivo todos os jogos do torneio.

3) Onde serão os jogos da Copa América 2019?

Os jogos da Copa América serão realizados em seis estádios diferentes: Arena Corinthians e Morumbi, em São Paulo; Maracanã, no Rio; Mineirão, em Belo Horizonte; Arena do Grêmio, em Porto Alegre; e Arena Fonte Nova, em Salvador.

4) Quando o Brasil joga?

Na primeira fase, o time brasileiro fará três jogos: 14 de junho — Brasil x Bolívia, às 21h30min – Estádio do Morumbi (São Paulo); 18 de junho — Brasil x Venezuela, às 21h30min – Estádio Fonte Nova (Salvador) e dia 22 de junho — Peru x Brasil, às 16h – Arena Corinthians (São Paulo).

5) Copa América terá VAR?

Sim, todos os jogos da competição terão uma equipe de arbitragem de vídeo.

6) Quantos títulos da Copa América tem a Seleção Brasileira?

Foram oito conquistas (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004 e 2007).

Regulamento

São 12 seleções divididas em três grupos com quatro seleções cada, que se enfrentam em jogos de turno único dentro do próprio grupo. Classificam-se as duas seleções melhores classificadas e dois dos três melhores terceiros colocados também avançam de fase.

Caso tenha igualdade em pontos, os critérios de desempate são: saldo de gols e número de gols marcados. As quartas de final são disputadas em jogo único em que o vencedor avança para a semifinal. Se a partida terminar empatada durante os 90 minutos, a decisão será nos pênaltis. A regra é a mesma para a fase semifinal e a decisão, em que o time vencedor conquistará o título de campeão da Copa América.

Ingressos

Mais de um terço dos ingressos da competição ainda não foi vendido. De acordo com dados divulgados pelo Comitê Organizador Local do torneio, nesta quarta-feira (12), foram comercializados até agora 65% dos bilhetes. A carga total é de pouco mais de 1 milhão de entradas.

A Copa América terá 26 partidas em seis estádios de cinco cidades (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador). A abertura será sexta-feira (14), no Morumbi, entre Brasil e Bolívia. A decisão será no dia 7 de julho, no estádio do Maracanã.

