Confira seis apostas de temas para a redação da prova deste ano do Enem

A redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) segue um formato ortodoxo, onde é preciso criar uma tese, argumentar em defesa de um ponto de vista e, ao final, propor uma intervenção ao problema. Tudo com coesão e coerência. Confira aqui seis possíveis temas para a redação deste ano.

Em 2018, o participante que desrespeitar os direitos humanos poderá perder até 200 dos 1.000 pontos possíveis. Segundo o manual de redação do Inep (responsável pelo Enem), um dos cinco itens que serão avaliados no texto é a capacidade de “elaborar proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos”.

Até o exame de 2016, quem ferisse os direitos humanos teria a nota zerada. No ano passado, decisão do Supremo Tribunal Federal excluiu esse item entre os critérios que anulavam a prova.

Desafios da educação básica no Brasil

A reforma do ensino médio entrou na pauta com a discussão da nova Base Nacional Comum Curricular. O participante pode refletir a sua própria formação.

Déficit habitacional

A falta de moradias e de políticas públicas para amenizar o problema é um tema que ganhou força após a queda de um prédio de sem-teto no centro de SP em maio deste ano.

Crise nos presídios

O Brasil é o País com a 3ª maior população carcerária do mundo e as autoridades ainda não conseguiram conter a ação das facções criminosas que agem de dentro das cadeias.

Desafios do envelhecimento

A população idosa no Brasil só cresce e vive mais. A falta de políticas públicas para absorver os mais velhos ao mercado de trabalho e a nova reforma da Previdência são discussões do momento.

Briga de torcidas

A rivalidade entre as torcidas dos times de futebol pode ser uma forma de a redação fazer correlação com o momento político do País em que as diferenças partidárias têm levado a população a enfrentamentos nas redes sociais e nas ruas.

Fake news

A disseminação de notícias falsas nas redes sociais e aplicativos de mensagens pode exigir do participante uma posição sobre o limite da liberdade de expressão.

Estudante deve consultar fontes oficiais

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou recentemente uma série de informações para que os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio se protejam de notícias falsas, as fake news. O Enem será aplicado a 5,5 milhões de candidatos em todo o País nos dias 4 e 11 de novembro.

O Inep orienta os participantes a buscar informações apenas nos canais do Inep ou do MEC (Ministério da Educação), únicas fontes oficiais de informação sobre o Enem. A autarquia ressalta ainda que todo o conteúdo oficial do Enem é identificado com os logotipos do Inep e/ou MEC.

E-mails cadastrados pelos participantes durante a inscrição e o número de celular são usados apenas para enviar mensagens de caráter urgente ou de alerta por mensagem eletrônica ou SMS. O Inep é sempre identificado como remetente.

Deixe seu comentário: