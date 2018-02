Confirmada contaminação no Pará

Um laudo divulgado nessa quinta-feira pelo Instituto Evandro Chagas confirmou a contaminação de diversas áreas de Barcarena, no Nordeste do Pará, devido ao vazamento das barragens de rejeitos de bauxita da mineradora norueguesa Hydro Alunorte. A denúncia havia sido levantada por moradores da região no último sábado, relatando alteração na cor da água.

