Confirmado curso de Medicina na Universidade Feevale

A Universidade Feevale é uma das instituições de educação superior selecionadas pelo Ministério da Educação (MEC) para oferecer curso de Medicina, conforme chamada pública de 2014 referente ao programa Mais Médicos. O anúncio oficial foi feito na manhã desta terça-feira, 27. Com isso, a Instituição passa a ofertar, em Novo Hamburgo, 60 vagas para a formação de médicos.

A reitora Inajara Vargas Ramos comemora a conquista, dizendo que isso ratifica o compromisso da Universidade Feevale em produzir, desenvolver e difundir conhecimento. Segundo ela, o processo seletivo a ser adotado pela Instituição será o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “As aulas deverão iniciar juntamente com as dos demais cursos, no dia 20 de fevereiro de 2017, desde que a Instituição já esteja devidamente habilitada pelo MEC”, afirma.

O projeto da Universidade Feevale foi elaborado a partir de uma parceria com a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, bem como com os municípios de Campo Bom, Dois Irmãos, Ivoti e Sapiranga. O Hospital Municipal (todas as áreas) e o Hospital Regina (áreas de Pediatria e Oncologia), ambos localizados em Novo Hamburgo, são os espaços formativos definidos no projeto do curso, mas tanto a rede de saúde do município como os hospitais e a rede de atenção básica das demais cidades parceiras estão integrados ao projeto e disponibilizarão sua estrutura para a formação dos futuros médicos da região.

A Feevale pretende formar médicos com perfil generalista, humanista, crítico e reflexivo. Os profissionais deverão atuar na prevenção, na proteção, no diagnóstico e no tratamento das demandas de saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com base em princípios éticos e bioéticos, e na perspectiva da integralidade da assistência ao ser humano. Entre os princípios da formação está a integração com os serviços de saúde da região; a articulação entre conhecimentos teóricos e práticos; a integração entre ensino, pesquisa e extensão; e a participação ativa do acadêmico no processo ensino-aprendizagem.

A proposta do curso é para turno integral, com duração de 7.550 horas. Na estrutura consta o Centro Integrado de Especialidades em Saúde (CIES), que aglutinará os espaços de atendimento na área da saúde. A obra está sendo finalizada e o início das atividades está previsto para o começo do próximo semestre. Os estudantes de Medicina passarão a fazer atendimentos neste espaço a partir do segundo ano do curso. De acordo com o pró-reitor de Planejamento e Administração da Universidade Feevale, Alexandre Zeni, o investimento para a implantação do curso de Medicina deverá ficar em torno de R$ 15 milhões, considerando as necessidades internas, a formação de profissionais, a residência e a contrapartida para o município.

