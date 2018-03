A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou nesta terça-feira o segundo caso de febre amarela no Estado desde 2010. O paciente é um jovem de 19 anos, que esteve em Minas Gerais. Ele é morador de São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e esteve em Nova Lima de 23 de janeiro a 4 de fevereiro. O rapaz foi vacinado em 2009, mas isso não consta na carteira dele.

