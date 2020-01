Porto Alegre Confirmados recursos para Centro de Eventos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Prefeito Nelson Marchezan Júnior se reuniu com o Ministro-Chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Foto: Rafael Carvalho/Casa Civil Prefeito Nelson Marchezan Júnior se reuniu com o Ministro-Chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. (Foto: Rafael Carvalho/Casa Civil) Foto: Rafael Carvalho/Casa Civil

O prefeito Nelson Marchezan Júnior recebeu do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, nesta quinta-feira (16), a confirmação de que serão liberados cerca de R$ 60 milhões para a construção do Centro de Convenções e Eventos de Porto Alegre. A obra deverá receber verba extraorçamentária do Ministério do Turismo. “Tivemos uma conversa muito transparente com o ministro e, em seis meses, poderemos ter o dinheiro a fundo perdido para iniciar a obra e, quem sabe, entregá-la dentro de um ano e meio”, afirma Marchezan.

Para dar andamento ao projeto do Centro de Eventos, esperado pelos porto-alegrenses desde 2013, a atual gestão vem trabalhando para resolver entraves desde que assumiu, em 2017. O projeto está pronto, inclusive licitado, para que os recursos sejam viabilizados ainda neste primeiro semestre.

O espaço deverá ser erguido em área privilegiada de 3,7 hectares, ao lado do Estádio Beira-Rio, na Orla do Guaíba. Com previsão de capacidade para abrigar em torno de 4 mil pessoas, será utilizado para congressos e feiras, o que permitirá atrair eventos e novos investimentos para a Capital. A ideia é que tenha, em sua primeira fase, um salão principal, com capacidade para 3 mil pessoas, e salas para convenções e eventos corporativos para atender de 300 a 500 pessoas. Para uma segunda etapa, estão previstos um grande espaço de 15 mil metros quadrados para feiras e estacionamento, no piso inferior.

“O Centro de Convenções é algo muito aguardado por Porto Alegre. A cidade tem um grande potencial a ser desenvolvido na área de turismo de eventos, pela localização, pelo seu povo, pela gastronomia e por todas as belezas que oferece aos visitantes. O governo Bolsonaro será parceiro desse empreendimento”, diz o ministro Lorenzoni.

“Porto Alegre é uma cidade muito importante para o nosso país, e vamos trabalhar para buscar melhorias, com o objetivo de estruturar o setor turístico local. A prefeitura pode contar conosco, pois faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para fazer do turismo um dos principais vetores da economia gaúcha”, afirma o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário