Treze pessoas morreram e uma ficou ferida em um tiroteio no Estado mexicano de Oaxaca que pode ter sido motivado pelo conflito agrário entre duas comunidades da região, informaram nesta terça (17) fontes oficiais. A Procuradoria-Geral do Estado informou que o incidente, pelo qual também há uma pessoa desaparecida, começou na segunda (16) à tarde no distrito de Yautepec.