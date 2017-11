Confraria do Batom promove eventos em cinco cidades gaúchas no mês Global do Empreendedorismo

Cada vez mais mulheres são donas de seus negócios. Nos últimos 14 anos, o empreendedorismo feminino cresceu 34% de acordo com pesquisa do GEM (Global Entrepreneuship Monitor), em parceria com o Sebrae. As mulheres brasileiras conseguiram desenvolver negócios na mesma proporção que os homens, sendo que mais 7,9 milhões de mulheres abriram suas empresas.

Para celebrar o Mês Global do Empreendedorismo, a Confraria do Batom promove uma programação especial e inédita. Pela primeira vez, o grupo de mulheres empreendedoras coloca o pé na estrada em um grande evento. O “Confraria on the Road” promoverá atividades de conteúdo e networking em cinco cidades gaúchas para um público estimado de mais de 500 mulheres.

“A realização de um evento maior que englobasse mais cidades foi uma demanda das próprias confrades e resultado de uma expansão das ações da Confraria do Batom pelo Rio Grande do Sul nos últimos dois anos. Assim, para marcar esse nosso crescimento e comemorar o mês do empreendedorismo, estamos levando para estrada um circuito de palestras que integre parte dos municípios do interior onde já temos parceiros locais. O circuito “Confraria on the Road” vai promover 15 palestras conduzidas por mulheres, por cinco dias de uma mesma semana, percorrendo 1.500 quilômetros entre as cinco cidades: Porto Alegre, Lajeado, Cruz Alta, Pelotas e Carazinho”, destaca a empresária Iva Cardinal, uma das idealizadoras da Confraria do Batom.

A programação do evento traz palestras sobre empreendedorismo, negócios, marketing, finanças, cases de sucesso de empresárias locais e muito mais. O “Confraria on The Road” inicia dia 20 de novembro na cidade de Lajeado, seguindo para Cruz Alta (21), Carazinho (22), Pelotas (23) e, encerrando o circuito, Porto Alegre (24). Todos os eventos acontecem das 19h às 21h. Os ingressos podem ser adquiridos através do link http://bit.ly/confrariaoth ou nos pontos de venda nas cidades que receberão os eventos. O valor é de R$ 50,00. As vagas são limitadas.

Confraria do Batom

Criada em 2009, a Confraria do Batom têm como objetivo trazer conteúdo e informação às mulheres, fomentando a troca de ideias, parcerias, amizades, cooperação mútua e realização de negócios. A iniciativa é fundamentada em quatro pilares: bem estar, beleza, sedução e independência financeira. Entre os encontros promovidos pela Confraria, destacam-se o Vai Lá e Faz – Networking (com metodologia própria, é um dos pioneiros no RS para promoção do networking profissional entre mulheres) e o Papo Firme, com palestras ministradas por participantes da confraria, aproveitando seus talentos e experiências. A confraria trata de temas como carreira, empreendedorismo, marketing, finanças pessoais e outros.

