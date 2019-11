Confraria do Batom realiza Vai Lá e Faz Networking no Leopoldina Juvenil dia 21 de novembro em Porto Alegre

Para marcar as comemorações, dos dez anos da Confraria do Batom e da semana global do empreendedorismo, o consolidado encontro de empreendedoras gaúchas Vai Lá e Faz Networking ganha uma edição especial.

Com inscrições abertas pelo link http://www.vailaefaz.com.br/eventos-presenciais, o evento está marcado para o dia 21 de novembro, quinta-feira, no Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. As atividades são voltadas a empresárias e profissionais liberais – tanto para quem deseja participar dos piches de negócios ou como ouvintes.

Chegando a sua trigésima sétima edição, o Vai Lá e Faz Networking, possui metodologia e dinâmica próprias, desenvolvida pela equipe e parceiros da Confraria do Batom.

Tem por objetivo, motivar o empreendedorismo feminino, a troca de experiências, a divulgação de produtos, marcas e negócios. À frente do projeto, Iva Cardinal, fundadora da Confraria do Batom e da Casa Confraria Garden.

“Nosso desejo é que todas as pessoas que participam deste evento fortaleçam seus vínculos. E que de simples conhecidas, transformem-se em parceiras de negócios e quem sabe amigas – ou vice-versa”, enfatizou Iva.

A edição especial e programação do Vai Lá e Faz Networking está dividida em dois momentos. Trazendo conteúdo, com palestras e exposição de produtos. E networking, com pitches de negócios, onde as mulheres apresentam, por dois minutos, seus produtos ou serviços.

Entre as palestrantes confirmadas do Vai Lá e Faz, edição especial, estão Dani Arruda, da Babel Venture e Soraia Schutel, da Sonata Brasil. Cerca de 120 empresárias dos mais variados segmentos estão confirmadas.

Serviço:

O que: Vai Lá e Faz Networking

Quando: 21 de novembro, quinta-feira

Horário: das 13h30min às 21hs

Local: Leopoldina Juvenil, Porto Alegre-RS – Marquês do Herval, 280.

Valores: 250,00 para apresentação de produto e R$ 80,00 para ouvintes.

Inscrições: http://www.vailaefaz.com.br/eventos-presenciais