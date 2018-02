Três polícias morreram nesta segunda-feira (19) em confrontos com manifestantes de um grupo sufista que protestavam pela recente detenção de um dos seus membros veteranos no Norte de Teerã (Irã), perto da casa de um líder religioso do movimento. Eles foram atropelados por um ônibus do grupo sufista Dervishes de Gonabad, segundo a imprensa local.

