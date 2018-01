Pelo menos nove pessoas morreram nesta segunda-feira (29) em confrontos entre as forças separatistas e soldados do governo em Áden (Sul), a segunda maior cidade do Iêmen, indicaram fontes militares à AFP. A grande cidade portuária ficou completamente paralisada nesta segunda-feira em meio ao fogo cruzado de tanques e artilharia pesada.

