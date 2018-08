Confrontos em Gaza deixam mortos

Dois membros do grupo fundamentalista palestino Hamas foram mortos nesta terça-feira (7) pelo Exército de Israel em Beit Lahya, próxmo à fronteira com a Faixa de Gaza, segundo informações do ministério da Saúde local. De acordo com as forças armadas israelenses, os militantes teriam aberto fogo contra soldados que estavam perto da fronteira e foram respondidos com disparos de tanques.

Deixe seu comentário: