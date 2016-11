Em meio ao aumento da violência, as UPDF (Forças de Defesa de Uganda) entraram no palácio real, onde ocorreu um intenso tiroteio. Segundo a televisão ugandense, os militares prenderam o rei, que foi transferido em helicóptero à capital, Campala.

O porta-voz da polícia, Félix Kaweesi, explicou à imprensa local que 14 agentes e 41 integrantes das milícias de Rwenzururu morreram nestes confrontos, registrados muito perto da fronteira com a República Democrática do Congo.

No entanto, as tensões continuaram nos últimos anos e os confrontos com as forças de segurança ugandenses são constantes. (AG)