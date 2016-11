ConfusÃ£o apÃ³s jogo com a Ponte Preta resulta em puniÃ§Ã£o a 15 torcedores do Internacional

O Juizado do Torcedor e Grandes Eventos (JTGE) de Porto Alegre impôs a proibição de frequentar estádios por até 90 dias a 15 torcedores do internacional. A medida cautelar atende a pedido do Ministério Público (MP) que, com ajuda das câmeras de vídeo do Beira-Rio, identificou os envolvidos na confusão ocorrida após o jogo do colorado com a Ponte Preta, na noite de 17 de novembro.

Na ocasião, houve a quebra de vidros do estádio, objetos arremessados e a polícia usou gases de efeito moral para dispersar o tumulto. Enquanto durar a punição, assinada pelo juiz Marco Aurélio Martins Xavier na última -feira (27), os torcedores ainda deverão comparecer a delegacias durante a realização de jogos do clube.

