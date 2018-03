Confusão em Santa Maria: manifestantes trocam socos e pontapés durante a caravana do ex-presidente Lula na Região Central do Estado

Integrantes do MBL (Movimento Brasil Livre) e apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva trocaram, nessa terça-feira, provocações do lado de fora da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), no segundo dia da caravana do petista pelo Rio Grande do Sul. Apesar do clima tenso, não houve maiores ocorrências e ninguém ficou ferido.

O grupo de apoio ao ex-presidente reuniu militantes do PT, membros do MST e da CUT. O MBL levou cerca de 50 integrantes para protestar contra o petista. Dentro da Universidade, cerca de 800 pessoas aguardavam a chegada de Lula. Dentro da UFSM, Lula atendeu os pedidos para tirar fotos com estudantes e distribuiu abraços e beijos aos universitários. A comitiva, composta pela ex-presidente Dilma Rousseff, entre outras lideranças petistas, se reuniu com reitores de universidades e institutos federais de ensino. “A UFSM virou a sucursal do PT, um bando de vagabundo”, disse uma integrante do MBL, em cima do carro de som.

Os próprios manifestantes, dos dois grupos, trataram de separar os conflitos. Porém, durante as duas horas em que Lula permaneceu na universidade, a animosidade persistiu. Diante do confronto, o BOE (Batalhão de Operações Especiais) intercedeu. Homens a cavalo dispersaram os grupos, sem o uso de armas de efeito moral. Os xingamentos, entretanto, seguiram.

“A caravana tem sido ameaçada e agredida por milícias armadas de extrema-direita. Não são manifestações políticas divergentes, mas de violência e enfrentamento que querem cercear o direito de ir e vir de dois ex-presidentes da República”, disse a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

Na pauta, investimentos em educação, ciência e tecnologia e as implicações da Emenda Constitucional 95, aprovada em dezembro de 2016, que congela os gastos no setor por 20 anos. A reunião ocorreu a portas fechadas e o acesso à imprensa foi restrito a imagens. Lula não falou com os repórteres.

A caravana de Lula pelo Rio Grande do Sul segue até o final da semana. Na quarta, Lula passará por São Borja; na quinta ele estará em Palmeira das Missões; e, na sexta, em Ronda Alta, Passo Fundo e São Leopoldo.

STF em um dilema

A presidenta do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, tornou-se uma refém de si mesma. Em duas crises que envolviam figurões da política nacional, os senadores Aécio Neves (PSDB-MG) e Renan Calheiros (PMDB-RJ), ela fez parte da solução para pacificar a relação com os políticos – pautou rapidamente os julgamentos e ambos tiveram seus cargos protegidos. Agora, mais uma vez pressionada por partidos políticos, advogados e até pela maioria de seus colegas de Corte, ela está prestes a aceitar uma tentativa de que seja jogada uma boia de salvação para centenas de políticos investigados pela Operação Lava-Jato. E o primeiro a ser salvo seria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenado a 12 anos e um mês de prisão, em segunda instância, pelos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

A razão do imbróglio: os ministros querem que Cármen coloque em julgamento duas ações declaratórias de constitucionalidade em que o Partido Ecológico Nacional e a Ordem dos Advogados do Brasil pedem ao STF que o cumprimento de penas ocorra apenas quando as ações forem julgadas por todas as instâncias. Ela não quer levar ao plenário porque, há quase dois anos, o tema já havia sido debatido pelo plenário da Corte.

Deixe seu comentário: