Congresso analisa há sete anos a criação do novo Código Comercial

Faz sete anos que o Congresso Nacional analisa a criação de um novo código comercial no Brasil. O código concentraria as regras sobre relações entre as empresas no País. Entre economistas, tributaristas e também empresários, isso levantou uma preocupação: a de um aumento dos custos e da burocracia.

O Brasil até já tem um Código Comercial, de 1850, época do Império. De lá para cá, sofreu várias mudanças. As relações entre empresas foram incorporadas ao Código Civil. No Código Comercial, só ficou o direito marítimo.

Para modernizar a legislação, o presidente do Conselho de Direito da Federação do Comércio de São Paulo defende a criação de um novo Código Comercial.

“É um código que segue a linha geral da legislação comercial nos Estados Unidos, na União Europeia e em alguns países emergentes e, com isso, nós entendemos que vai se facilitar a vida de todas as empresas com um único documento substituindo um documento de 1850 cheio de pingentes, que foram todas as alterações que o Código Comercial teve”, disse Ives Gandra Martins, Presidente do Conselho de Direito da Fecomércio-SP.

O texto que está no Senado tem 1.103 artigos e o da Câmara, 670. Para o professor Otavio Yazbek, da fundação Getulio Vargas, são muitas regras novas, que só devem aumentar a burocracia nos negócios no Brasil.

“O novo código cria regras onde elas não são necessárias. E ele cria duplicidade de regras em alguns casos. Nós não precisamos dessas grandes reformas que tentam resolver todos os problemas, ignorando a complexidade deles, ignorando que tem muita coisa diferente e que uma única solução não resolve tudo”, disse.

O presidente da comissão especial da Câmara, que discute o projeto de lei, discorda. Ele diz que o novo código vem para acabar com a burocracia. “Nós teremos juízes especializados. Porque necessário será a criação varas especializadas em direito comercial. Isso tudo vai tornar o ambiente comercial brasileiro muito mais atrativo para os investimentos. Tirando a burocracia da questão das relações comerciais entre as empresas, dos litígios entre as empresas, o que a gente promove? A gente promove competitividade”, afirma o deputado Laércio Oliveira, do SD-SE.

A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro não acredita que o novo código vá melhorar o ambiente de negócios no Brasil. “Grande parte das matérias que são tratadas nessa proposta de Código Comercial já são reguladas através de leis específicas. Essa sobreposição de matérias certamente trará insegurança jurídica aos nossos associados”, disse Gisela Pimenta Gadelha, gerente-geral jurídica do sistema Firjan.

A cada dia, cerca de 800 normas legais são criadas no Brasil. A pesquisa, feita pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, levou em conta os últimos 29 anos. São mais de 5,5 milhões de regras que regulamentam os negócios no País desde que a Constituição de 1988 entrou em vigor.

É tanta coisa nova a cada dia que, para acompanhar as mudanças, as grandes empresas precisam contratar ouras companhias, ter salas inteiras com gente dedicada a estudar as alterações nas leis. Imagine, então, como é difícil para o pequeno empresário sobreviver nesse emaranhado de regras que não param de mudar.

Erasmo Valladão, professor de direito comercial da USP, diz que um novo Código Comercial pode aumentar os custos com advogados porque várias regras vão mudar de novo. “Para uma pessoa do povo, que quer constituir uma sociedade limitada com capital pequeno de R$ 10 mil a R$ 20 mil, o custo de pagar um advogado é um custo a mais”, afirmou.

Um estudo feito pelo Insper, com base no texto que está na Câmara dos Deputados, mostra que a adaptação das empresas ao novo Código Comercial pode custar até R$ 26,5 bilhões, o que vai provocar incertezas, atrasar investimentos e reduzir a geração de empregos.

“Acho muito mais seguro para o País e muito mais adequado para aperfeiçoar o ambiente de negócios, conjuntos de pequenas mudanças, que vão fazendo aperfeiçoamentos, que aprendem com os erros, que corrigem. A nossa elevada e complexa legislação acaba, exatamente por essas razões, gerando muitos atritos, muitos conflitos judiciais, muita insegurança. Essa incerteza prejudica a produção, prejudica o investimento”, explica o presidente do Insper, Marcos Lisboa.

