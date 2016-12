Congresso aprova Orçamento de 2017 com rombo de R$ 139 bilhões

A LOA do ano que vem já respeita as regras, aprovadas pelo Congresso na PEC do teto de gastos, que limitam o crescimento do gasto público à inflação do ano anterior. A exceção se dará nas áreas da saúde e educação, que entrarão nesse teto em 2018.

O texto aprovado prevê que o salário mínimo no ano que vem será de R$ 945,80. O valor é 7,5% maior do que o deste ano (R$ 880,00).

O valor do mínimo é calculado pela variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulada no ano de 2016 (estimada em 7,5%), mais a taxa de crescimento real do PIB (Produto Interno Bruto) apurada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2015 (o PIB foi de -3,8%).

Com isso, não haverá aumento real do salário mínimo, pois não houve crescimento do PIB real no período de referência. Assim, o índice de correção concedido deverá cobrir apenas a inflação do período.

Estimativas

A LOA também estima em 1,6% o crescimento do PIB para 2017 e em 4,8% a inflação. A taxa Selic (básica de juros) prevista é de 12,11%, enquanto o câmbio médio foi projetado para R$ 3,43 por dólar.