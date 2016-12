Congresso da ColÃ´mbia ratifica o novo acordo de paz com as Farc

O Congresso colombiano ratificou o novo acordo de paz assinado entre o governo e as Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) no dia 24 de novembro. Por maioria absoluta, a Câmara dos Representantes referendou o acordo, que já havia sido aprovado pelo Senado no dia anterior, também por ampla margem.

Em setembro, as duas partes assinaram a primeira versão do acordo de paz, que acabou sendo rejeitada pela população em plebiscito. Agora, com a aprovação nas duas Casas do Parlamento colombiano, o texto poderá finalmente ser implementado.

O acordo almeja pôr fim a mais de 50 anos de conflitos armados entre as autoridades e as Farc, que deixaram em torno de 200 mil mortos e forçaram o deslocamento de milhões de pessoas.

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, saudou a ratificação do acordo em seu perfil no Twitter, expressando “gratidão para com o Congresso pelo histórico respaldo à esperança de paz dos colombianos”. As medidas incluem o acesso à terra para os camponeses pobres, compensações às vítimas da guerrilha, além de um cessar-fogo definitivo e bilateral supervisionado pela ONU.

