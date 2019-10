Congresso da Federasul começa nesta sexta-feira, em Gramado

A presidente da Federasul, Simone Leite, vai abrir nesta (25) a 15ª edição do Congresso da Federasul, que vai tratar sobre o momento econômico do Estado: “O Rio Grande em Transformação”. Dentro deste contexto e aproveitando a presença de mais de 300 líderes empresariais do Estado, os debates trazem propostas e propõem soluções. Entre elas, a parceria com o setor privado em diversas áreas para o desenvolvimento. O evento ocorre entre os dias 25 e 26 de outubro, no Hotel Master Premium, em Gramado.

A programação inclui a entrega do documento que oficializa oportunidades de crescimento para o Rio Grande do Sul ao governador Eduardo Leite. Estarão detalhadas nesse documento a síntese das demandas colhidas com as expectativas da comunidade em relação à sua implantação. “São pontos definidos pelas cidades que integraram cada regional capazes de, se implantados, definirem um novo processo de aceleração do crescimento”, explica a presidente da Federasul, Simone Leite.

Dentre os assuntos que serão tratados, pontua-se o desenvolvimento e as oportunidade de crescimento do Estado. No local, também estarão presentes o economista-chefe do Sistema Farsul, Antonio da Luz, e o presidente da John Deere no Brasil, Paulo Herrmann, para darem suas visões sobre o tema do Congresso.

Confira no site da Federasul mais detalhes e informações sobre inscrições e outros palestrantes que estarão no evento.