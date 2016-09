Congresso da Federasul discute futuro do RS

Mais de 200 líderes empresariais estarão em Canela neste final de semana para discutir uma longa pauta de prioridades para o setor econômico do Estado. O 12º Congresso da Federasul abre nesta sexta-feira (09), às 19h, com uma programação voltada para a busca de alternativas ao Estado e aos negócios. Painéis e debates vão debater os temas eleitos pela diretoria da entidade e que pretende traçar um diagnóstico sobre o Rio Grande do Sul e apontar as saídas para o desenvolvimento. Três secretários de Estado, o economista Aod Cunha e o cientista político Fernando Schüler estarão os debates.

Também na programação os cases de sucesso das Associações Comerciais filiadas à Federasul, a Carta de Canela – documento final que enfatiza as posições da entidade – e a palestra de Ademar Schardong, presidente do Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros (IBEF RS), sobre “Liderança e desenvolvimento”.

Na abertura, na sexta-feira (09), às 19h, a palestra que inicia a 12ª edição do Congresso da Federasul vai mostrar o Rio Grande que dá certo, com a apresentação do case da Stara, pelo seu presidente, Gilson Trennepohol – “Como uma empresa do interior do RS conquistou o mundo”.

A ideia é debater e buscar as soluções, informar e oportunizar troca de experiência entre os participantes, sempre com o foco no fortalecimento do associativismo. “Vamos levar para o centro das discussões as principais pautas regionais”, afirmou a presidente da Federasul, Simone Leite, ao destacar a integração e envolvimento da entidade com as demais Associações Comerciais do interior do RS.

Programação:

09 de setembro – 6ª feira

14h30 Encontro de Executivos de Filiadas à Federasul

19h Abertura oficial do 12º Congresso da Federasul

20h Palestra de abertura – Como uma empresa do interior do Rio Grande do Sul conquistou o mundo – Gilson Trennepohl, diretor-presidente da Stara

21h Jantar de confraternização

10 de setembro – Sábado

9h Painel – Cenário e perspectivas do Rio Grande do Sul e do Brasil – Aod Cunha, economista e Fernando Schuler, cientista político

10h15 Painel – O Rio Grande do Sul que queremos – Pedro Westphalen, secretário de Estado dos Transportes; Fábio Branco, secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; Cristiano Tatsch, secretário de Estado do Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional;

Apresentação do case – “Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação”, com o presidente CMPC, Walter Lídio Nunes

Apresentação do case – “Movimento Empresarial” com o vice-presidente de Integração da Federasul, Rodrigo Costa

12h30 Almoço

14h30 Apresentação de Cases das Filiadas

16h05 Leitura da Carta de Canela

16h30 Palestra de encerramento – Liderança e desenvolvimento – Ademar Schardong, presidente do IBEF-RS

17h30 Encerramento

Comentários