Congresso de Radiodifusão reúne especialistas no assunto durante três dias de evento, em Curitiba

Representantes de empresas de comunicação de todo o Brasil encontram-se desde esta quarta-feira (18), em Curitiba (PR), no 25º Congresso Paranaense de Radiodifusão, organizado pela Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná (AERP) e pelo Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Paraná (SERT).

Na ocasião, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, fez a abertura do evento, saudando os participantes. A presidente do Sindicato das Empresas de Radiodifusão do Rio Grande do Sul, Christina Gadret, diretora da Rede Pampa de Comunicação, está presente no evento, que ocorre até esta sexta-feira (20).

O objetivo é debater assuntos de interesse dos radiodifusores e os avanços do setor. Esta edição tem como tema “A Força da TV e do Rádio Multiplataformas”, trazendo as tendências, métodos, pesquisas e estudos no meio do rádio, além do acesso às ferramentas de gestão para uma aplicabilidade imediata do desenvolvimento profissional das equipes de rádio e seus colaboradores.

Estão reunidos, durante três dias de evento, empresários, radiodifusores e executivos para debater com profissionais do mercado publicitário e acadêmicos da área sobre temas pertinentes do setor.

